حماس تعلن إطلاق الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين

صفقة تبادل الأسرى، أعلنت حركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، عن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين لديها.

الدفعة الثانية من صفقة تحرير الأسرى

وأضافت حركة حماس في بيانها أنها استجابت للجهود المصرية والقطرية لاستكمال اتفاق الهدنة، وذلك بعد تعطلها بسبب انتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية القطرية، إنه سيتم الإفراج عن 13 إسرائيليا مقابل 39 فلسطينيا و7 أجانب خارج الاتفاق

وفي اسلياق ذاته أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، ببدء تحرك الصليب الأحمر لاستلام المحتجزين لدى حماس وهم 13 إسرائيليا و7 من رعايا دول أخرى.

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متابعة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين

ونجحت الجهود المصرية منذ قليل، في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

وأفادت القاهرة الإخبارية نقلا عن مصدر مصري، أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.



وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

ومن جانبه أكد القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق الهدنة وقد أبلغنا الوسطاء بانتهاكاته.

الإفراج عن الدكتور محمد أبو سليمة

ودعا “حمدان”: خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم السبت إلى الضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن الكوادر الطبية وعلى رأسهم الدكتور محمد أبو سلمية مدير مستشفى الشفاء.

وطالب القيادي بحركة حماس، دول العالم بتكثيف كل أشكال الدعم والمساعدة وإدخال المستشفيات الميدانية إلى غزة، قائلًا: ندعو أمتنا العربية والإسلامية لإطلاق جسور جوية إغاثية متواصلة خاصة في المجال الطبي والوقود والغاز.

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