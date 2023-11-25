القاهرة الإخبارية: الوساطة المصرية تقترب من تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى

صفقة الأسرى، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، باقتراب الجهود المصرية من التوصل إلى نتائج إيجابية بشأن بدء تنفيذ المرحلة الثانية لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس والجانب الإسرائيلي.

وذكرت القناة نقلًا عن تقارير إسرائيلية، أنه في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى حتى منتصف الليل فإن إسرائيل ستعاود العدوان مجددًا على غزة.

جهود مصرية لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم.

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تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب الاحتلال

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت منذ قليل، تأخير إطلاق سراح دفعة من الأسرى بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم السبت، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، يرغبون في تمديد الهدنة بين الاحتلال وقطاع غزة.



تأجيل صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي السياق ذاته أفادت قناة "آي 24" العبرية، في تقرير لها بأن هناك حالة من الغضب والقلق لدى أهالي الأسرى الإسرائيليين بسبب تأخير الإفراج عنهم بعد إعلان حركة حماس تأجيل إطلاق سراحهم بسبب عدم التزام إسرائيل ببنود الهدنة.

وأفادت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم السبت نقلًا عن مصدر أمني لم تسمه، أن الاحتلال الإسرائيلي يهدد باستئناف العدوان على قطاع غزة، إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول منتصف الليل.

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق أنها ستؤجل تسليم الأسرى الإسرائيليين بسبب عدم التزام تل أبيب ببنود الهدنة ومن بينها وصول المساعدات إلى شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن هناك مناقشات تجري بشأن عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حماس الذين سيتم الإفراج عنهم.

وأكدت الإذاعة العبرية أن تأخير إطلاق سراح الأسرى لدى فصائل المقاومة الفلسطينية سيحل قريبًا.