بعد تسجيله 10 أهداف ضد ليفربول، من هو تشيدو أوبي مارتن مهاجم أرسنال؟

خطف تشيدو أوبي مارتن، مهاجم أرسنال الشاب، الأنظار إليه قوة خلال الساعات الماضية، بعدما سجل 10 أهداف، في فوز فريقه آرسنال تحت 16 عامًا بنتيجة (14-3) خارج ملعبه في شباك نظيره ليفربول، مساء السبت.

ونشر موقع "givemesport" تقريرا مطولا عن المهاجم البالغ من العمر 15 عامًا، بعد إشادات جماهير أرسنال في ظل تداول فيديو للاعب وهو يسجل 10 أهداف في الفوز على ليفربول تحت 16 عاما بنتيجة 14-3.

وقال الموقع: "جماهير آرسنال لديهم سبب للشعور بالحماسة بشأن اللاعب الموهوب في أكاديمية النادي تشيدو أوبي مارتن، ووقَّع اللاعب على منحة دراسية في نادي العاصمة وسيعمل ليصبح نجمًا كبيرًا في صفوف أرسنال".

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وأضاف التقرير: “أهدافه في المباراة ليست نسخًا مطابقة لبعضها البعض، بل تظهر تسديدات بالقدم اليمنى، والرأس، وضربة جزاء، وكلها أهداف تظهر قدرته على تسجيل الأهداف بأساليب متنوعة، وكذلك بعض الأهداف التي سبقتها مراوغات بقدميه واستعداده للتحرك بالكرة”.

وتابعت التقرير: “يرهق المدافعين ولا يمنحهم لحظة للتفكير قبل أن يحاول استعادة الكرة، وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أوبي مارتن يمتلك قدرة بدنية رائعة أيضًا، ويبدو أنه مُصمم على مواجهة التحديات والمصاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، المعروف بسرعته وقوته البدنية”.

وخاض تشيدو مباراتين في دوري الشباب، الموازي لدوري أبطال أوروبا، مشاركًا في الفئات العمرية لفريق أرسنال تحت 18 و 19 و 21 عامًا، كما شارك في تدريبات الفريق الأول بقيادة ميكيل أرتيتا، علمًا أنه سيحتفل بعيد ميلاده السادس عشر في الـ29 من نوفمبر.

ويلعب أوبي مارتن مع منتخب الدنمارك تحت 17 عامًا، كما سبق أن لعب مع المنتخب الإنجليزي تحت 16 عامًا، ولم يحسم بعد مستقبله الدولي بشكل نهائي.

من ناحية أخرى، كشف خبير الانتقالات العالمي فابرزيو رومانو عن موقف ليفربول من رحيل النجم المصري محمد صلاح عن الريدز في الشتاء المقبل في ظل اهتمام أندية الدوري السعودي بضمه.

وقال رومانو عبر حسابه بموقع x تويتر سابقا: في السوق الشتوي سيبقى في ليفربول بالتأكيد، أرى محمد صلاح جزء كبير من مشروع ليفربول ولكن في السوق الصيفي؛ سيكون الوضع معقدًا أكثر.

ورفض ليفربول عرضا يبلغ 150 مليون جنيه إسترليني، من أجل بيع صلاح إلى اتحاد جدة في صيف 2023.

تحركات جديدة لضم محمد صلاح

ووفقا لشبكة "ليفربول إيكو"، فإن ما قدمه صلاح هذا الموسم، يثبت أن ليفربول كان على حق، عندما رفض العرض المغري لبيعه إلى اتحاد جدة.

ونجح محمد صلاح هذا الموسم في إحراز 12 هدفا مع تقديم 4 تمريرات حاسمة في 17 مباراة بمختلف البطولات.