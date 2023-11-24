أرتيتا يتحدث عن مواجهة آرسنال ضد برينتفورد بالدوري الإنجليزي

تحدث ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن مواجهة برينتفورد، غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أرتيتا يتحدث عن مواجهة برينتفورد

واستهل أرتيتا المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء والذي أجراه اليوم الجمعة، بالحديث عن حالة مارتن أوديجارد: "لدينا حصة تدريبية أخرى اليوم ولكن حالته تتحسن بشكل جيد، نأمل أن يكون متاحًا للمباراة".

وأضاف: "جابريل جيسوس متاح، شارك لمدة 97 دقيقة في مباراة غاية في التنافسية، لدينا تدريب آخر، عانوا من رحلة سفر طويلة، وبالتالي أحتاج لمتابعة الحالة البدنية لكل لاعب قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن التشكيل".

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وتابع: "بالنظر إلى بن وايت، إذا كان قادرًا على التدرب اليوم، فستكون هناك فرصة لمشاركته، الأمر سيحسم في الساعات المقبلة".

وبالنظر إلى تحد مواجهة الغد:" "برينتفورد خصم صعب للغاية، هذا من الأماكن الصعب الذهاب إليها، يمكن مشاهدة جميع الأندية التي ذهبت إلى هناك وكيف كانت الأمور صعبة عليهم، هم فريق مؤثر ولديهم مدرب مميز، ستكون مباراة صعبة".

أما عن مشاهدته لمباراة مانشستر سيتي وليفربول: "سنشاهد المباراة بالطبع لاهتمامنا بالدوري".

وعلق على الاتهامات الموجهة إليه من الاتحاد الإنجليزي: "حاولنا توضيح رأينا وأسبابنا، هناك عملية وعندما يطلب منك الملاحظات، عليك قولها بالطريقة الصحيحة، من الجيد أن هناك تواصل لرغبتنا جميعًا في تحسين اللعبة، يجب أن نحظى بحرية التعبير عن الرأي وبصورة بناءة".

وتطرق أرتيتا إلى مستقبل تاكيهيرو تومياسو: "أريد حقًا بقاءه، أنا أقدره كثيرًا، هو يحظى بالحب والاحترام من كل شخص في النادي، هو في المستوى الذي نحتاج إليه ليترك التأثير في النادي".