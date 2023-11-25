السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: نحذر في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص إلى شمال غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أخبار غزة، حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت في ثان أيام الهدنة من توجه أي شخص من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

 وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من  لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".

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جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ حزب الله

وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية  لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".

 وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أن قالت السفارة الأمريكية في لبنان، أمس الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

 

الهدنة الإنسانية في قطاع غزة 

وأمس الجمعة، ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري،  خلال مؤتمر صحفي، أنه خلال الهدنة الحالية، ستستمر الاستعدادات للمراحل التالية من العدوان على  غزة

وقال دانيال هاجاري:" خضع السجناء المفرج عنهم لفحوصات طبية وسيجتمعون قريبا مع عائلاتهم في قاعدة حتسيريم. 

وشدد على الجهود المكثفة التي تبذلها القيادة العسكرية لضمان إطلاق سراح الأسرى بشكل آمن، وأعرب عن تضامنه مع أولئك الذين ما زالوا محتجزين في غزة."

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