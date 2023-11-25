السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

مصر تنجح في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين

الأسرى الإسرائيليين،
الأسرى الإسرائيليين، فيتو

صفقة الأسرى، أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أنه بعد تعثر في مفاوضات تبادل الأسرى، اليوم السبت، فإن مصر نجحت في إنهاء أزمة تبادل المحتجزين بقطاع غزة والأسرى الفلسطينيين بعد تعثرها لأسباب فنية.

 

نجاح الوساطة المصرية

وأكدت القناة: أنه سيتم استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين كما كان مقرر لها بعد نجاح الوساطة المصرية.

 

تحرك مصري

وقال مسؤول فلسطيني مطلع، رفض نشر اسمه، لرويترز، اليوم السبت، إن مصر تحاول حل مشكلة تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الرهائن الإسرائيليين من غزة.

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وذكرت القاهرة الإخبارية منذ قليل، نقلًا عن تقارير إسرائيلية، أنه في حال لم تنفذ المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى حتى منتصف الليل فإن إسرائيل ستعاود العدوان مجددًا على غزة.

 

جهود مصرية لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل، أن هناك جهودًا مصرية مكثفة لإنهاء المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين اليوم.

 

تأخير إطلاق سراح دفعة من المحتجزين بسبب الاحتلال

وكانت قناة "القاهرة الإخبارية" أكدت منذ قليل، تأخير إطلاق سراح دفعة من الأسرى بسبب عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي.

 

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