ضرب إيلات بالصواريخ المجنحة، جماعة الحوثي تنفذ ضربة موجعة لمواقع إسرائيلية

أعلنت جماعة الحوثي اليمينية، مساء الأربعاء، استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية في مدينة إيلات -أم الرشراش- بدفعة من الصواريخ المجنحة.

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وقال العميد يحيي سريع، المتحدث العسكري بإسم جماعة الحوثي في بيان: " أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم

أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها… Advertisements November 22, 2023

واستطرد البيان: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية

وكان قد أعلن جيش الاحتلال اعتراض صواريخ كروز بالقرب من إيلات، فيما تحدثت مصادر للاحتلال عن اعتراض طائرة مسيرة أيضا.

وقال متحدث جيش الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، في أعقاب التحذير الذي تم تفعيله في إيلات خوفا من تسلل طائرات معادية، إن طائرة حربية اعترضت صاروخ كروز خارج الحدود الإسرائيلية.

والأثنين الماضي نشرت جماعة (الحوثيين) مشاهد توثق العملية العسكرية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية ثم السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر، مشددا على أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.



بيان عاجل من جيش الاحتلال على اختطاف سفينة بالبحر الأحمر



وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.



وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيون، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".





القوات المسلحة اليمنية: مشاهد للعملية النوعية التي استهدفت السفينة الإسرائيلية ثم السيطرة عليها واقتيادها إلى الساحل اليمني - 19-11-2023 pic.twitter.com/dHO9ZFBJrr — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 20, 2023



اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر



بدورها، علقت وزارة الخارجية في دولة الاحتلال الإسرائيلي، على حادث اختطاف سفينة «جالاكسي ليدر» من قبل الحوثيين في البحر الأحمر وقالت: "السفينة التي اختطفها الحوثيون مستأجرة من شركة إسرائيلية وعليها طاقم دولي"، مؤكدة أنها لم يكن على متنها أي إسرائيليين.





تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية



من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأحد، إن دولة الاحتلال تدين بشدة "الهجوم الإيراني على سفينة دولية" في البحر الأحمر.

وتوقع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، أن هذا التحرك يعد تصعيدا خطيرا لـ"عدوانية" طهران، لافتا إلى الهجوم على السفينة يخلق تداعيات على أمن خطوط الملاحة الدولية.

