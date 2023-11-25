السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جماعة الحوثي تعلن استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية

الحوثي، فيتو
الحوثي، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي اليمينة اليوم السبت أن قرارها بإغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية، "لا يزال قائما" رغم الهدنة في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب رئيس حكومة صنعاء لشؤون الدفاع والأمن، جلال الرويشان، اليوم السبت، لقناة "الميادين".

إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية

وقال الرويشان: "الهدنة تخص غزة، والناطق العسكري أعلن أن قرارنا بإغلاق البحر الأحمر أمام العدو ما زال قائمًا".

وأضاف أن "الموقف اليمني أعلن رسميًا وشعبيًا بوضوح ولم تعد هناك لغة دبلوماسية"، بحسب قوله.

وحول الانتقادات للجماعة بشأن موقفها من الحرب في غزة، قال المسؤول في حكومة صنعاء: "لمن يقول إننا نمثل في نصرة فلسطين، فليمثل كما نحن نفعل".

واعتبر الرويشان، أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين "واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي"، بحسب قوله، مضيفا: "جاهزون لأي تبعات وأي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بأياد عربية، الذي نتعرض له منذ تسع سنوات".

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تعرض سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي لهجوم بطائرة مسيرة

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلا عن مسؤول أمني أمريكي، بأن سفينة حاويات مملوكة لملياردير إسرائيلي، تعرضت لهجوم بطائرة من دون طيار يشتبه أنها "إيرانية" في المحيط الهندي.

وأضاف المسؤول، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن "السفينة التي ترفع علم مالطا، يشتبه في أنها استهدفت بطائرة من دون طيار في أثناء وجودها في المياه الدولية".

وذكر المسؤول الأمني الأمريكي، أن "الطائرة المسيرة هي من طراز "شاهد-136" وكانت تحمل قنبلة على شكل مثلث".

وأكد أن "الطائرة انفجرت بعد اصطدامها بالسفينة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بها دون إصابة أي من أفراد طاقمها".

في سياق متصل، قالت وكالة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO)، إنه تم إبلاغها "بوجود كيان يعلن أنه السلطة اليمنية، ويأمر إحدى السفن بتغيير مسارها"، ناصحة كل السفن الموجودة في المنطقة "بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه"، بحسب قولها.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت جماعة  الحوثي اليمنية، أنها احتجزت سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، لافتة إلى أنها "ستستمر في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل، حتى يتوقف العدوان على القطاع"، بحسب قولها.

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