السبت 25 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد قشور السيليوم، البديل الطبيعي والآمن لبالونة المعدة

قشور السيليوم وفوائدها،
قشور السيليوم وفوائدها، فيتو

فوائد قشور السيليوم، للصحة عديدة، خاصة أنه من المواد الطبيعية التي تساعد على خفض الوزن بشكل ملحوظ، ولكن قد لا يعلم الكثيرون ما هي قشور السيليوم، ولا فوائد قشور السيليوم للصحة، وقشور السيسليوم؛ هي ألياف قابلة للذوبان، يتم استخراجها من بذور القاطونة، وهي مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي يمكن أن توفر العديد من الفوائد الصحية، لمختلف أجهزة الجسم، وبشكل خاص للجهاز الهضمي.

 

فوائد قشور السيليوم

 

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد السيليوم للصحة عديدة، وبشكل خاص بالنسبة لإنقاص الوزن الزائد.

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بديل بالون المعدة:

من فوائد قشور السيليوم، أنها قد تقوم بنفس الدور الذي تقوم به بالونة المعدة، فهي تدخل في المعدة لتملأها، وتشغل حيزا كبيرا بها، مما يجعلك غير قادر على تناول كميات كبيرة الطعام، وبالتالي  تساعد في زيادة الشعور بالشبع، بشكل أسرع، كما يمكن أن يساعد في تناول سعرات حرارية أقل، باختيار الاطعمة الصحية، وبالتالي يمكنك التخلص من الوزن، بشكل آمن وسريع، ودون الحاجة للتفكير في عمليات التكميم أو بالونة المعدة.

كما أن قشور السيليوم، يمكن أن تساعد في تقليل امتصاص السعرات الحرارية من الأطعمة الأخرى.

 

تحسين عملية الهضم:

من فوائد قشور السيليوم، أنه يمكن أن تساعد في تليين البراز وزيادة حجمه، مما يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك، كما أن قشور السيليوم يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بالبواسير والتهاب القولون التقرحي.

 

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب:

من فوائد قشور السيليوم، أنها يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول LDL ("الضار")، مما يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن قشور السيليوم يمكن أن تساعد في تقليل ضغط الدم.

 

ضبط مستويات السكر في الدم:

من فوائد قشور السيليوم، أنها يمكن أن تساعد في تقليل مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2، كما أنها يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

 

الجرعة الموصى بها لقشور السيليوم

البالغين: 20-30 جرامًا يوميًا، مقسمة إلى ثلاث أو أربع جرعات.

الأطفال: 1-15 جرامًا يوميًا، حسب العمر.

قشور السيليوم

احتياطات استخدام قشور السيليوم

 

يجب تناول قشور السيليوم مع الكثير من الماء أو السوائل الأخرى لتجنب الانسداد المعوي.

يجب تجنب تناول قشور السيليوم إذا كنت تعاني من مشاكل في المعدة، مثل التهاب المعدة أو القرحة.

يجب تجنب تناول قشور السيليوم إذا كنت تتناول أدوية معينة، مثل أدوية خفض الكوليسترول أو أدوية السكري.

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