السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفد قطري يبحث مع الاحتلال إمكانية تمديد الهدنة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدا قطريا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل

وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الاسرى دون عوائق.  

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرا إسرائيليا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا.

Advertisements

رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة بين إسرائيل وحماس

أبرزها الخوف من انشقاقات في حكومته، سر عرقلة نتنياهو لصفقة تبادل الأسرى مع حماس، ومحادثات بوساطة قطر والولايات المتحدة لإتمام الصفقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسرائيل إسرائيل وحماس الولايات المتحدة تبادل الاسري رئيس الموساد فلسطين

مواد متعلقة

هل تمهد هدنة وقف إطلاق النار المؤقتة بين حماس والاحتلال لدائمة؟ خبير يجيب

رئيس الموساد يزور قطر لبحث التفاصيل النهائية للهدنة بين إسرائيل وحماس

بروناي وإندونيسيا وماليزيا يدعون إلى "هدنة فورية" في غزة

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

صحيفة أمريكية تكشف تكلفة حرب إسرائيل على غزة

سعر اليورو بالبنك المركزي مساء اليوم السبت 25-11-2023

القبض على المتهمين بسرقة 4 لوحات تعود للعصر الفاطمي من ضريح أثري بالدقهلية

مقتل عنصرين شديدي الإجرام أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة في القليوبية

الهلال يضرب الحزم 9-0 ويغرد في صدارة الدوري السعودي

كيف أنقذ الفن خالد الصاوي من الانحراف ؟ (فيديوجراف)

محمد صلاح كابوس مانشستر سيتي (إنفوجراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

نصف مليون متابع جديد على انستجرام لميليسا باريرا بعد طردها من فيلم 'Scream'

شباب المحافظات الحدودية في جولة سياحية بواحات الوادى الجديد

ميرهان حسين تكشف عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل الذنب مع هاني سلامة

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب تعود للصعود في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

محمد صلاح كابوس مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية تحصين النفس والتخلص من الخوف والقلق

اشتهروا بكنيتهم، الأسماء الحقيقية لصحابة رسول الله

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

المزيد
الجريدة الرسمية