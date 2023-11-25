وفد قطري يبحث مع الاحتلال إمكانية تمديد الهدنة

نقلت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، عن مسؤول وصفته بالـ"مطلع" قوله: إن وفدا قطريا زار إسرائيل، اليوم، لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل والتي بدأ سريانها أمس الجمعة ولمدة أربعة أيام.

بحث إمكانية تمديد الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل

وأضاف المسؤول، أن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسؤولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح الاسرى دون عوائق.

ومن المرتقب أن تطلق حركة حماس سراح 13 أسيرا إسرائيليا، اليوم، مقابل الإفراج عن 39 فلسطينيا.

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