القوات الإسرائيلية تقتحم قرية رمانة غرب جنين وتحول عدة منازل لنقاط عسكرية (فيديو)
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم الجمعة، إن "ما يزيد على 30 آلية عسكرية إسرائيلية بينها جرافات اقتحمت قرية رمانة غرب مدينة شمال الضفة الغربية جنين من داخل معسكر سالم".
وأضافت الوكالة، أن "القوات الإسرائيلية فرضت حصارًا محكمًا على القرية وأغلقت مداخلها واستولت على عدة منازل وحولتها لنقاط مراقبة عسكرية، بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".
وأشارت الوكالة إلى أن "القوات الإسرائيلية هدمت فجر اليوم منزلًا في قرية رمانة غرب جنين، بعد أن اقتحمتها مدعومة بالجيبات والجرافات العسكرية".
وأوضحت الوكالة، أن "عملية الهدم استهدفت منزل عائلة كامل محمود أبو بكر "26 عامًا"، الذي تحتجز جثمانه السلطات الإسرائيلية".
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