مسؤول فلسطيني: إسرائيل لم تلتزم بمبدأ الأقدمية في الإفراج عن الأسرى

قال قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، السبت، إن اتفاق تبادل الأسرى نص على تحريرهم حسب الأقدمية، إلا إن إسرائيل لم تلتزم بذلك في الدفعة التي تم الإفراج عنها بالأمس.

الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال

وأعرب فارس، خلال مؤتمر صحفي، عن قلقه بشأن مصير من اعتقلتهم إسرائيل في غزة، محملًا إياها مسؤولية عدد من الأسرى المفقودين.

وأشار إلى أن الفصائل اشترطت الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من أجل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين كافة.

ولفت إلى أن ظروف الحرب في قطاع غزة تستدعي اختصار الاحتفالات بالإفراج عن الأسرى، مشيرًا إلى أن إسرائيل اعتقلت أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد أحداث 7 أكتوبر.

وردا على بعض الاتهامات التي تُوجّه للصليب الأحمر في الشارع الفلسطيني، أكد أن المنظمة الدولية تقوم بأدوار إنسانية كبيرة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه يُؤخذ عليها عدم إفصاحها عن أن إسرائيل هي من ترفض الطلبات المُقدمة من قِبل أهالي الأسرى لرؤية ذويهم في سجون الاحتلال.

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وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء نقلًا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت قائمة من حركة حماس بأسماء 14 أسيرا إسرائيليا سيتم إطلاق سراحهم اليوم السبت.

الاحتلال وحركة حماس

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قال الاحتلال الإسرائيلي أيضًا: إنه تلقى قائمة بأسماء الرهائن الذين ستطلق حماس سراحهم من غزة في الدفعة الجديدة من صفقة تبادل الأسرى.

وفي إطار الاتفاق المبرم بين الاحتلال وحركة حماس، أعلنت السلطات الإسرائيلية، أنها ستطلق اليوم السبت سراح 42 أسيرًا فلسطينيًا.

وأفرج أمس الجمعة عن عدد من الاسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض الأسرى الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.



حركة حماس

وأفرج الاحتلال عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الرهائن الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين إسرائيل وحماس.

وبموجب اتفاق الهدنة المقرر أن تستمر 4 أيام، تفرج «حماس» في المرحلة الأولى عن نحو 50 امرأة وطفلًا إسرائيليًا مقابل إطلاق إسرائيل سراح نحو 150 سجينًا فلسطينيًا معظمهم من النساء والقصر.