هيئة المعابر الفلسطينية: دخول 250 من العالقين على الجانب المصري إلى غزة
أكدت هيئة المعابر في غزة أنه تم فتح معبر رفح أمام العالقين للعودة إلى قطاع غزة.
دخول 250 من العالقين
وذكرت حسب وكالة صفا أن اليوم شهد دخول 250 من العالقين من الجانب المصري إلى قطاع غزة.
الصليب الأحمر الدولي
وبينت الهيئة الفلسطينية أن سيارات الصليب الأحمر الدولي تنقل الأسرى الإسرائيليين عبر معبر رفح.
وأشارت الي المساعدات التي تدخل القطاع لا تكفي حاجة القطاع ولا تصل لما هو مأمول
اندلعت مواجهات في بلدة قفين قضاء طولكرم، حيث اطلق جنود الاحتلال الرصاص تجاه الشبان بحسب ما ذكرت وكالة شهاب فلسطين.
قوات الاحتلال
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عرابة جنوب جنين قبل قليل.
ودخلت الهدنة الفلسطينية حيز التنفيذ امس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحًا.
وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.
توقف الطيران المعادي
كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة إضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.
ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.
المواد الإغاثية والطبية
كما يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يوميًا إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.
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