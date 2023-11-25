اتفاق الهدنة مهدد، تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

أكد مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس طاهر النونو أن هناك العديد من الخروق للاتفاق من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

إدخال الشاحنات

وذكر مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أن الاحتلال لم يلتزم بالبنود المتعلقة بإدخال الشاحنات.

وأوضح النونو إنه إذا لم يلتزم الاحتلال بإيصال المساعدات إلى شمال غزة فإن ذلك يهدد الاتفاق برمته.

وقال مستشار رئيس المكتب السياسي لحماس أيضا: "إسرائيل" لم تلتزم بالمعايير التي اتفق عليها لإطلاق الأسرى وما زلنا نراقب بنود الاتفاق ونوجه رسالة للاحتلال وللأمم المتحدة بأن أي أعذار غير مقبولة.

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إطلاق الأسرى

وأشار النونو الي ان إسرائيل خرقت الاتفاق عبر إطلاق النار في أكثر من موقع بـ ‎غزة ما أدى إلى استشهاد اثنين.

وعلى الجانب الأخر أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم اليوم السبت، الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 محتجزة إسرائيلية لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأفادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بأنها تواصل استعداداتها لإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسري الفلسطينيين وفقا للمخطط الذي أقره المستوى السياسي.

واشارت إلى أنها تلقت في ساعات الصباح الباكر قائمة سجناء آخرين سيفرج عنهم تشمل 42 أسيرا فلسطينيا بينهم نساء ورجال، مقابل الإفراج عن 14 أسيرة إسرائيلية.

دخول هدنة غزة حيز التنفيذ

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت حماس سلطات الاحتلال 13 أسيرة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرج الاحتلال عن 39 امرأة وطفلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.