صحة غزة: 900 ألف نسمة في شمال القطاع دون خدمات صحية

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 900 ألف نسمة في شمال القطاع دون خدمات صحية، لافتة إلى أن المستشفيات في غزة تعمل بقدرة أقل من 30% من طاقتها الاستيعابية.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول أي أدوية لمنطقة الشمال.

الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا

في سياق آخر، أعلن مسؤولون إسرائيليون أنه سيتم اليوم السبت، الإفراج عن 42 أسيرا فلسطينيا، مقابل 14 محتجزة إسرائيلية لدى حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وأفادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بأنها تواصل استعداداتها لإطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسري الفلسطينيين وفقا للمخطط الذي أقره المستوى السياسي.

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واشارت إلى أنها تلقت في ساعات الصباح الباكر قائمة سجناء آخرين سيفرج عنهم تشمل 42 أسيرا فلسطينيا بينهم نساء ورجال، مقابل الإفراج عن 14 أسيرة إسرائيلية.

دخول هدنة غزة حيز التنفيذ

وبدأ العمل أمس الجمعة بهدنة إنسانية مدتها 4 أيام بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس يتم خلالها تبادل الأسرى والرهائن، بعد 49 يوما من الحرب على قطاع غزة.

وسلمت حماس سلطات الاحتلال 13 أسيرة من النساء والأطفال، و11 مواطنا تايلانديا وفلبينيا.

وأفرج الاحتلال عن 39 امرأة وطفلا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن المقرر أن تطلق سراح 150 أسيرا فلسطينيا على مدار الأيام الأربعة من اتفاق الهدنة.

بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن هناك فرصة حقيقية لتمديد الهدنة بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، لافتا إلي أن إطلاق سراح الرهائن مجرد بداية.

وتوقع بايدن الإفراج عن مزيد من الرهائن خلال الأيام المقبلة، مضيفا: "نعمل على تكثيف الجهود لإيصال المساعدات للمحتاجين في قطاع غزة".

وأمس، قال بايدن: لابد من العمل على حل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية لنشر السلام في الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يتم إطلاق سراح باقي الأسرى الأمريكين في قطاع غزة.

وتوجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة بالشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة و إتمام صفقة الأسرى.

دخول الهدنة في غزة حيزالتنفيذ

وأكد بايدن خلال حديثه أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس

وشدد الرئيس بايدن على أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة

وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية أمس الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس والاحتلال.