السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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خارج الحدود

أطباء بلا حدود: أدخلنا معدات لإجراء عمليات جراحية بغزة

المساعدات الانسانية
المساعدات الانسانية في غزة،فيتو

 قالت كريستوف جارنييه منسقة أطباء بلا حدود بالأراضي الفلسطينية إننا تمكنا من إدخال معدات طبية لغزة تتيح إجراء العمليات الجراحية.

وأضافت في تصريحات صحفية "يجب وقف إطلاق النار في غزة لإعادة المستشفيات إلى العمل."

وأكدت أنهم خسروا كثير من الطواقم الطبية كما تضررت المنشآت الطبية٬ قائلة "هذا أمر غير مقبول".
ونوهت بأن عدد من المرضى بالمستشفى يحتاجون عناية فائقة وهذا غير ممكن حاليا، مشيرة الي أن غياب الأمان يجعل الرعاية الطبية وجودتها صعبة التحقيق.

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إسرائيل غزة فلسطين هدنة وقف إطلاق النار

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