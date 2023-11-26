الأحد 26 نوفمبر 2023
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سياسة

خبير استراتيجي يكشف بداية مخطط تفكيك الأمة العربية تحت مسمى الشرق الأوسط الكبير

اللواء محمد الغبارى،
اللواء محمد الغبارى، فيتو

المنطقة العربية ، كشف اللواء محمد الغباري الخبير الاستراتيجي ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، النقاب عن تفاصيل مشروع الشرق الأوسط الكبير وتفكيك الأمة العربية والذي بدأ منذ منتصف السبعينات حتى 2011 ومستمر حتى الآن من خلال البنود الثلاثة التي طرحها شيمون بيريز أمام الكنيست الإسرائيلى والقائمة على التخويف بالجيش الإسرائيلي عن طريق تطويرة بأعلى تقنية، إلى جانب استخدام حرب الوكالة ووعد للمتطرفين بأن الجيش الإسرائيلى لن يدخل فى مواجهة مباشرة.

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تفكيك الأمة العربية 

وأكد فى تصريح لـ “فيتو”: من هنا كان الاتجاه لمشروع المفكر اليهودي الانكليزي برنارد لويس الشرق الأوسط الكبير والذى يريد المحتل الإسرائيلي والدعم له تغيير اسم المنطقة العربية ليشمل المشروع كل الدول من خلال نظام سياسي يجمعهم والإنجليز كانوا يعتبرون الشرق الأوسط مقسم لثلاث وفقا للاحتلال الإنجليزي من المغرب إلى حدود مصر وليبيا يسمى الشرق الأدنى ومن حدود مصر وليبيا لحدود العراق وايران يسمى الشرق الأوسط ومن حدود العراق وإيران للصين هو الشرق الاقصى هذا التقسيم الاستعماري عندما جاء الأمريكان بعد 1956 بدأوا تنفيذ مشروع برنارد طبقا لمصالحهم وطرح المشروع عام 1974 وصدق عليه عام 1982.
 

تقسيم الدول العربية 

وواصل اللواء محمد الغبارى حديثه قائلا: من هنا بدأت الدراسات لتنفيذ هذا المخطط الذى لم يترك دولة الا وقسمها من خلال الخرائط وكلما كان الموقع كبير وعدد السكان كبير كانت المخاوف منها والتفكير فى تفكيكها لذلك المخطط كان يتضمن تفكيك مصر وسوريا والعراق وتركيا وايران وباكستان وافغانستان حسب الموقف السياسي واستخدامهم للارهاب فيها وتوسع المخطط فى الجنوب ليشمل باب المندب والقرن الإفريقى.


وثيقة كلينتون بمؤتمر الـ8

وتابع أن مخطط تقسيم المنطقة  العربية  كان له هدف آخر وهو إقامة الدولة اليهودية وحمايتها وبدأوا يسعون للتنفيذ ففى عام 1994 بعد محادثات السلام بمدريد هناك صور تغير اجتماعي لدرجة أن كلينتون في مؤتمر الـ8عرض وثيقة من 13 بندا تتضمن كيف تتمدد الدول العربية لتكون ديمقراطية ودخل فى التعليم والدين والتعصف لاختراق المجتمعات ومصر رفضت هذا الكلام إلا أن المخطط ظل مستمر يتحين الفرصة للاختراق من خلال منظمات المجتمع المدنى أو دعم مشروع معين إلى أن جاءت حرب العراق لتنفيذ المخطط بتقسيمها لثلاث مناطق الجيش العراقى فى بغداد بعيدا عن البصرة والأكراد لتكوين ثلاث دول دولة عراقية وأخرى كردية وثالثة شيعية فكانت أول دولة تطبق فيها حرب الجيل الرابع لتنفيذ الشرق الأوسط الكبير ثم بدء التوجه إلى باقى الدول العربية فى 2011 من خلال ثورات الربيع العربى التى أفشلتها مصر بل إن كونداليز رايس قالت فى 2005 إن تنفيذ مخطط الأوسط الكبير سيتم تنفيذه ولو بالقوة لتحقيق أمن إسرائيل.

 

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الشرق الاوسط الكبير المنطقة العربية أمريكا بريطانيا إسرائيل اللواء محمد الغبارى الخبير الاستراتيجي اكاديمية ناصر العسكرية

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