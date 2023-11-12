وكيل نقابة المهندسين: ما يحدث في فلسطين شديد الخطورة وستعاني منه المنطقة العربية

أكد الدكتور المهندس هشام سعودي - وكيل نقابة المهندسين، أن ما يحدث في فلسطين أمر شديد الخطورة، وسيخلف تداعيات خطيرة على المنطقة العربية.

وقال سعودي: "الأمر جلل، وآثاره على المنطقة العربية تشكِّل مرحلة غير آمنة لأي من الدول العربية في المستقبل، وحالة الاستقواء الإسرائيلية المدعومة من عدد كبير من الدول الغربية، والتي تخل بدعاوى السلام والإنسانية ستصيبنا جميعًا إن لم نقف موقفًا واضحًا وجادًّا أمامها".

دعم الكامل للقضية الفلسطينية

ووجّه الدكتور هشام سعودي، الشكر لاتحاد المهندسين العرب وأمانته العامة ولرؤساء الهيئات الهندسية العربية على استجابتهم لطلب ودعوة نقابة المهندسين المصرية على عقد الاجتماع، وقال: "إننا جميعًا على قلب رجل واحد في دعمنا الكامل للقضية الفلسطينية ورفضنا الكامل لانتهاكات العدو الصهيوني على قطاع غزة غير مبالٍ بالمواثيق والقوانين والقرارات الدولية والأممية وبدعم سافر من كثير من قيادات دول العالم المتقدم المتشدقة بالحريات والحقوق الإنسانية، وبعيدًا عن رأي شعوبهم الحرة التي تدعم القضية الفلسطينية وترفض المجازر الإسرائيلية بغزة".

Advertisements

وأوضح وكيل نقابة المهندسين المصرية، أن الاجتماع الطارئ الأول الذي عقده اتحاد المهندسين العرب نهاية شهر أكتوبر الماضي وضع عدة محاور لدعم الشعب الفلسطيني.. وقال: "في إطار تلك المحاور اتخذ المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية عدة قرارات تنفيذية شملت تلقي التبرع من المهندسين لحساب خاص لدعم أهالي غزة، وتجهيز قافلة إغاثة إنسانية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والملابس والأغطية الشتوية، وتشكيل لجنة تنفيذية بكامل الصلاحيات للتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، إضافة إلى التواصل مع الهلال الأحمر المصري بشأن حملة تبرعات بالدم على مستوى النقابات الفرعية في كل محافظات مصر، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم كل الدعم الهندسي والفني لأي من احتياجات إعادة الإعمار للمدن والأحياء المدمرة بقطاع غزة، وأيضًا التواصل مع كافة المؤسسات الهندسية للتعريف بالقضية الفلسطينية وكشف ما يرتكبه العدوان الصهيوني من جرائم ومجازر في حق الشعب الفلسطيني".

ودعا "سعودي" إلى سرعة تقديم دعم إنساني لاحتياجات أهل غزة من كافة المؤسسات الهندسية.. وقال: "نستطيع أن نتعاون في هذا الأمر بناءً على تجربتنا الهندسية العربية".

وأضاف: "يجب وضع آليات لتفعيل التوصيات السابقة لاجتماع المهندسين العرب بالتعاون مع كل رؤساء الهيئات الهندسية العربية، من أجل وقف إطلاق النار بغزة ومنع التهجير القسري لشعب فلسطين، والعمل على حل القضية الفلسطينية، ومساندة الشعب الفلسطيني على إقامة دولته المستقلة، طبقًا للقرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن، وكذلك الرفض الكامل لأي تصرفات تضر بالمدنيين".