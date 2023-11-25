السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

مناهضة العنف، فيتو
مناهضة العنف، فيتو

 انطلقت في محافظة شمال سيناء حملة لمناهضة العنف ضد المرأة، تحت عنوان "معًا ضد العنف ضد المرأة" لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

 وقالت هاجر صالح رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، إن الحملة تنفذها وحدة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بديوان عام المحافظة، حيث تأتى في إطار الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر والمتعارف عليها دوليًا، ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والتي تستهدف مناهضة كافة أشكال العنف الأسري والمجتمعي ضد المرأة.

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 أضافت إلى أن المبادرة تتضمن سلسلة من الندوات عن مناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الشريكة وهي الأوقاف، إدارة الوعظ، الأزهر والصحة والتربية والتعليم وجامعة العريش ومركز الإعلام والإذاعة المحلية.

وأشارت إلى أن هناك أشكالا متعددة للعنف ضد المرأة مثل العنف النفسي والجسدي والجنسي واللفظي والاقتصادي والأسري، حيث ترجع أسباب العنف ضد المرأة إلى دوافع اجتماعية ونفسية واقتصادية. 

ولفتت إلى أنه يجب علي جميع أفراد المجتمع التصدي للعنف ضد المرأة، من خلال التعريف بالعنف ضد المرأة ووقايتها منه ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي والديني وتعزيز دور المرأة في المجتمع وتعزيز الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز المساواة بين الرجل والمرأة وتقديم فرص متساوية لكل منهما. 
وأقيمت الفعاليات في قاعة المؤتمرات في مركز الإعلام بالعريش، فيما أقيم على هامش الفعاليات حفل فني غنائي لكورال أطفال قصر ثقافة العريش.

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الاستراتيجية الوطنية أشكال العنف العريش اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء هشام آمنة وزير التنمية المحلية جامعة العريش رئيس وحدة تكافؤ الفرص

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