السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

خطوات تغيير عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع

عدادات الكهرباء،فيتو
عدادات الكهرباء،فيتو

يفاجئ بعض المواطنين بوجود اعطال في عدادات الكهرباء الميكانيكة التقليدية او تلفها، ولا يعرف الخطوات الواجب عليه اتباعها لاستبدال العداد بآخر جديد مسبوق الدفع.

وأعلنت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن غرامة التأخير عن إبلاغ وجود عطل في العداد الكهربائى، وعلى من يكون الابلاغ سواء المستأجر أم صاحب العين، مؤكده أن الشركة تتعامل مع حائز العين وعلى المشترك أن يتوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها وإبلاغ عطل العداد أو تلفه، علي أن الشركة بفحص العداد وفى حالة وجود تلف في العداد يتم إصلاحه مع عمل تقدير للإستهلاك عن فترة التلف.

Advertisements

خطوات الإبلاغ غن أعطال عدادات الكهرباء 

وتقدم «فيتو» أبرز خطوات الإبلاغ عن عدادات الكهرباء الميكانيكة وهي:

  • التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن، وإحضار البطاقة الشخصية وملئ نموذج طلب فحص إستيفاء لكل بياناته، أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي 

  • يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسومًا خاصة بطلب الفحص أو إستبدال العداد بآخر جديد.
  • معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك تحصيل قيمة متوسط إستهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.
  • عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.
  • فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الإستلام من المشترك.
  • حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.
  • تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.
  • شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.
  • إذا إعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن، وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عدادات الكهرباء الميكانيكة عدادات الكهرباء التقليدية شركة توزيع كهرباء البحيرة خطوات الابلاغ غن اعطال عدادات الكهرباء اعطال عدادات الكهرباء تغيير عداد الكهرباء التالف خطوات تغيير عداد الكهرباء

مواد متعلقة

حافظ على حياتك.. 5 تحذيرات من الكهرباء للمواطنين بسبب الكابلات المكشوفة.. ونصائح للتعامل مع أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

السياحة: نستهدف الوصول لـ 15 مليون سائح بنهاية العام الجاري

نائبة وزير السياحة تلتقي وفد المدرسة الوطنية للسياسة العامة بباكستان

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

زيارة عدد من ممثلي شركات السياحة البرازيلية إلى المقصد السياحي المصري

الآثار تشارك في المعرض السياحي الدولي TT Warsaw ببولندا

شرط جديد لقبول تسجيل المواطنين بقرعة الحج السياحي

الأكثر قراءة

حالة الطقس غدا الأحد 26-11-2023 في مصر

السيسي: ستظل وحدة المصريين واصطفافهم الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله

احذر انتهاء المدة المقررة، ضوابط التقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء

هالاند يحقق رقما قياسيا جديدا بعد التسجيل في شباك ليفربول

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

تنبيه عاجل من تعليم القاهرة بشأن المعلمين الفائزين بمسابقة الـ 30 ألف في المرحلة الأولى

رجل أعمال إماراتي يكشف سر انتصار أبو عبيدة وبكاء عمر بن الخطاب

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

Advertisements

منوعات

المزيد

اكتشاف أكبر جبل بحري، وحقول حرارية، وشعاب مرجانية في المياه الباردة

ضلوا الطريق في أمريكا بسبب خرائط جوجل

الخنازير الخارقة، تأكل كل شيء وتنشر الأمراض وتقتل البشر

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم السبت 25-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عدوان الاحتلال على غزة يحول شمال القطاع إلى مدينة أشباح (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ دار الإفتاء تجيب

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية