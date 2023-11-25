خطوات تغيير عدادات الكهرباء إلى مسبوقة الدفع

يفاجئ بعض المواطنين بوجود اعطال في عدادات الكهرباء الميكانيكة التقليدية او تلفها، ولا يعرف الخطوات الواجب عليه اتباعها لاستبدال العداد بآخر جديد مسبوق الدفع.

وأعلنت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير "بدر" بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة، عن غرامة التأخير عن إبلاغ وجود عطل في العداد الكهربائى، وعلى من يكون الابلاغ سواء المستأجر أم صاحب العين، مؤكده أن الشركة تتعامل مع حائز العين وعلى المشترك أن يتوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابع لها وإبلاغ عطل العداد أو تلفه، علي أن الشركة بفحص العداد وفى حالة وجود تلف في العداد يتم إصلاحه مع عمل تقدير للإستهلاك عن فترة التلف.

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خطوات الإبلاغ غن أعطال عدادات الكهرباء

وتقدم «فيتو» أبرز خطوات الإبلاغ عن عدادات الكهرباء الميكانيكة وهي:

التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء القريبة من محل السكن، وإحضار البطاقة الشخصية وملئ نموذج طلب فحص إستيفاء لكل بياناته، أو التقدم بطلب إلكتروني لفحص أو تغيير العداد من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

خطوات تغيير عداد الكهرباء التالف أو التقليدي

يقوم المشترك بسداد 195 جنيهًا رسومًا خاصة بطلب الفحص أو إستبدال العداد بآخر جديد.

معرفة التسوية الخاصة بعطل أو تلف عداد ويطلب من المشترك تحصيل قيمة متوسط إستهلاك ثلاثة أشهر قبل حدوث العطل.

عمل إجراءات تصفية الحساب وتسوية، إذا كان المشترك عليه تراكمات مالية للشركة لم يسبق سدادها، وذلك قبل إجراءات رفع العداد وفحصه في المعامل.

فحص العداد خلال 3 أيام من تاريخ الإستلام من المشترك.

حصر المديونية وهى تحديد القيمة المطلوبة من العداد مسبق الدفع وقيم التسويات على العميل.

تحصيل المطلوب أو الخصم من الشحنات الخاصة بالعميل عند التقدم لشحن الكارت أو مطالبة العميل بالمديونية لسدادها نقدًا أو بالتقسيط بناءً على طلبه من خلال كروت الشحن.

شحن كارت العداد بمبلغ 100 جنيه وإذا لم يتقدم العميل للشحن فيتم شحن العداد بمبلغ 30 جنيهات حتى يمكن إطلاق التيار وتشغيل العداد وتضاف قيمة هذا الشحن إلى المديونية السابقة.

إذا إعترض العميل على تركيب العداد مسبق الدفع فيتم إبلاغه رسميًا بأن الإخطار السابق تسليمه إليه عند رفع عداد الكهرباء التالف كأن لم يكن، وفي حالة عدم حضوره خلال أسبوع من تاريخ الإبلاغ سيتم تحويل الأمر إلى شرطة الكهرباء لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي.