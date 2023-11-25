السبت 25 نوفمبر 2023
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ملفات وحوارات

حافظ على حياتك.. 5 تحذيرات من الكهرباء للمواطنين بسبب الكابلات المكشوفة.. ونصائح للتعامل مع أعمدة الإنارة وقت سقوط الأمطار

نصائح الكهرباء للمواطنين
نصائح الكهرباء للمواطنين قبل دخول فصل الشتاء، فيتو

 قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة نصائح للمواطنين للتعامل مع الكابلات الكهربائية المكشوفة، وذلك تزامنا مع دخول فصل الشتاء وسقوط الأمطار مما يهدد حياة المواطنين وخاصة الأطفال للخطر وقد تؤدي إلى الوفاة، نتيجة التلامس مع الكابلات أو حدوث ماس كهربائي نتيجة سقوط مياة الأمطار على الأسلاك المكشوفة. 

 طالبت  الشركة القابضة لكهرباء مصر، المواطنين بالإبلاغ عن وجود كابلات الكهرباء المكشوفة والموجودة فوق الأرض أو المتدلية بالقرب من النوافذ والشرفات مما يشكل مجموعة من المخاطر التي يجب الحذر منها وتجنب التعرض لها بشكل مباشر.

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أخطار الكابلات الكهربائية المكشوفة 

وأضافت الشركة أن وجود كابلات مكشوفة على سطح الأرض يمثل مجموعة من المخاطر علي المواطنين وأبرزها:

١- خطر الصدمة الكهربائية: إذا تم لمس الكابلات الكهربائية المكشوفة أو إذا تعرضت للتلامس مع أشجار أو مبانٍ، فقد يتعرض الأشخاص لصدمة كهربائية خطيرة، يمكن أن تكون هذه الصدمة قاتلة إذا كان التردد الكهربائي عاليًا.
٢- خطر الحرائق: قد تتسبب كابلات الكهرباء المكشوفة في نشوب حرائق إذا تعرضت لحرارة شديدة أو تلامست مع مواد قابلة للاشتعال مثل الأشجار أو الأوراق والأخشاب الجافة.
٣- خطر الإصابات الجسدية: قد يؤدي وجود الكابلات المكشوفة إلى وقوع حوادث تصادم، حيث يمكن للسيارات أو الدراجات أن تصطدم بها أو محاولة تفاديها قد تتسبب في وقوع حوادث.
٤- خطر الانقطاع في الخدمة: قد يتسبب التعرض للكابلات المكشوفة في انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة المتواجد بها الكابل والمناطق المحيطة.
٥- تعرض الأطفال للصعق والإصابات: قد يتعرض الأطفال للصعق والإصابات أثناء اللعب أو التواجد بأماكن الكابلات أو محاولة لمس الكابلات القريبة من النوافذ والبلكونات.

وأعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن بعض النصائح للمواطنين يجب العمل بها وتجنب حدوث صعق كهربائي مع سقوط الأمطار وخاصة في فصل الشتاء، وذلك في إطار خطة الجهاز لنشر الوعي بين مستهلكي مرفق الكهرباء فى كافة الجوانب.

نصائح مرفق الكهرباء للمواطنين وقت سقوط الأمطار 

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين أثناء فترات سقوط الأمطار التالي:

  • الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة - أكشاك – كابلات).
  • إذا لاحظت وجود أسلاك كهربائية مكشوفة لا تبادر بالاقتراب منها.
  • الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للإبلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.
  • إبلاغ الحي أو الوحدة المحلية بأي مشاكل تخص أعمدة الإنارة.
  • توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أي من مهمات الكهرباء أو أعمدة الإنارة أثناء سقوط الأمطار.

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