الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

مايا مرسي: مبادرة صحة الأجنة بداية جيدة للوصول إلى جيل يتمتع بالصحة

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة صباح اليوم، في  فعاليات إطلاق مبادرة صحة الأجنة، والتي أطلقها مستشفى وادى النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك للحفاظ على الأجنة خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال جديدة خالية من المرض.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوصول مبادرة "صحة المرأة صحة مصر" إلى 36.5 مليون سيدة، مؤكدة أنها المبادرة الأكبر على مستوى العالم.

وأكدت أن المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر، كما توجهت بالشكر الي الحكومة المصرية علي جهودها لتمكين السيدات والفتيات بإطلاق استراتيجية مصر ٢٠٣٠ التي تستهدف أيضًا ضمن محاورها صحة المرأة والفتيات والأطفال

 

 كما أشادت بجهود وزارة الصحة  في تلك المبادرة الهامة، وفى إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع مستشفي وادي النيل.

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أهمية مبادرة صحة الأجنة 

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية مبادرة صحة الأجنة فهى تعد بداية جيدة للوصول إلي جيل جديد يتمتع بالصحة، موضحة أن شريحة كبيرة من السيدات والفتيات سوف يستفدن من هذه المبادرة، لافتة إلى أن هناك ٢٧ مليون سيدة وفتاة  من عمر ١٥ وحتى ٤٥ عاما  لديهن احتياجات مهمة ويحتجن رعاية متكاملة خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

ثقافة القاعدة بين الولادات 

كما أكدت رئيسة المجلس أنه لضمان صحة الأجنة يجب نشر ثقافة المباعدة بين الولادات، وأشارت على جهود المجلس القومي للمرأة في حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار التي تعمل علي رفع مستوى وعي السيدات في إطار الحفاظ علي صحة المرأة بقرى ونجوع جميع المحافظات، مشيرة إلى نجاح المجلس خلال سبعة أعوام في تحقيق ما يزيد على ٥٩ مليونَ  تواصلٍ توعوي عبر الطرق، وما يزيد على ٧ ملايين زيارة منزلية، كما أشارت إلى جهود المجلس في كل من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان.

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واختتمت الدكتورة مايا مرسى كلمتها بضرورة التركيز علي توحيد الرسائل المتعلقة بالمبادرة مع وزارة الصحة ومستشفى وادي النيل لنشر الوعي للحفاظ علي صحة المرأة لضمان صحة الأجنة، كما أوصت بضرورة التواصل مع كافة الأعمار والفئات عبر منصات التواصل الاجتماعى وتوعيتهم برسائل بسيطة عن أهمية الحفاظ علي صحة المرأة.

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الدكتورة مايا مرسى المجلس القومي للمرأة صحة الأجنة مبادرة صحة الأجنة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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