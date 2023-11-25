السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يكشف تفاصيل دخول الوقود وغاز الطهي لغزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

 أعلن  جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن وحدة تنسيق الأنشطة الحكومية في وزارة الحرب بحكومة الاحتلال (COGAT)، نقلت المزيد من شاحنات الوقود وغاز الطهي إلى غزة، وذلك في ثان أيام الهدنة بالقطاع.

 

شاحنات صهريج لغاز الطهي

 وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي اليوم السبت في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "تم صباح اليوم السبت نقل أربع شاحنات صهريج سولار وأربع شاحنات صهريج لغاز الطهي إلى منظمات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح، بموافقة المستوى السياسي، وذلك في إطار التعليق المؤقت للنشاطات العسكرية ومسار الإفراج عن الرهائن المتفق عليه مع الولايات المتحدة بوساطة مصر وقطر".

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العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

 وأضاف أدرعي أن الوقود وغاز الطهي مخصصين لتشغيل البنية التحتية الإنسانية الأساسية في قطاع غزة".

وبعد حوالي 7 أسابيع متتالية من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، بدأت أمس الجمعة، هدنة إنسانية في القطاع المحاصر، وهي أول هدنة من نوعها بين حماس وإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

 

الأسرى الإسرائيليين في غزة

 وأفرج الاحتلال أمس عن 39 من المعتقلين في سجونها، وذلك بعد أن أطلقت حركة حماس سراح 13 من الأسرى الإسرائيليين في غزة، بموجب اتفاق هدنة بعد بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس.

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