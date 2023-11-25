السبت 25 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن اعتراض هدف جوي مشبوه من لبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن الدفاعات الجوية اعترضت هدفا جويا مشبوها عبر الحدود من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في مناطق عدة بالجليل الغربي.

جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ حزب الله

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إسقاط صاروخ أرض جو تم إطلاقه من  لبنان على طائرة إسرائيلية بدون طيار. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له إن "الطائرة بدون طيار لم تتضرر وواصلت مهمتها"، مضيفا أن الصاروخ "لم يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم تفعيل أي تنبيهات حسب البروتوكول".

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وأشار البيان إلى أنه "ردا على الإطلاق، قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي البنية التحتية  لحزب الله وتم إطلاق صاروخ اعتراضي خلال الحادث".

 وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار والقذائف بين الجيش الاحتلال و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

ويأتي ذلك بعد أن قالت السفارة الأمريكية في لبنان، أمس الجمعة: إنه كانت هناك 12 ساعة من الهدوء على الخط الأزرق الذي يمثل الحدود مع إسرائيل، إذ كان يحدث تبادل يومي لإطلاق النار بين ميليشيا حزب الله وإسرائيل.

الاحتلال: تبادل اليوم يشمل 14 محتجزة إسرائيلية مقابل 42 أسيرا فلسطينيا

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