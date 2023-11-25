الأمن العام يضبط مزارع وعاطلين هاربين من 182 حكما قضائيًا في المنيا وأسوان

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنيا، أسوان، الأقصر" بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط مزارع - مقيم بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا مطلوب التنفيذ عليه فى 111 حكما قضائيا.

وتم ضبط عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أسوان مطلوب التنفيذ عليه فى 61 حكما قضائيا وعاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر مطلوب التنفيذ عليه فى 10 أحكام قضائية.

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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