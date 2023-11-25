السبت 25 نوفمبر 2023
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رياضة

بالفيديو كونفرانس، وزير الرياضة يفتتح عمومية الاتحاد الدولي للسلاح

وزير الرياضة يفتتح
وزير الرياضة يفتتح الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العمومية ”كونجرس“ للاتحاد الدولي للسلاح، المقام في أحد فنادق شرم الشيخ، والتي تنظم لأول مرة في مصر والشرق الأوسط. 

وزير الشباب والرياضة يفتتح اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح

وشهد الاجتماع حضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية.

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وتقام اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 شخص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة كلمته بإعلان استضافة مصر لفعاليات اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح في واحدة من أهم وأشهر المدن السياحية في العالم.... مدينة السلام شرم الشيخ خلال يومي 24 و25 من شهر نوفمبر الجاري.

وأكد صبحي في كلمته أن هذه الاستضافة تجسد التزام الدولة المصرية القوي بتعزيز الرياضة والتراث الرياضي بوجه عام فضلا عن ما يعكسه ذلك من الطفرة غير المسبوقة والتطور الملحوظ الذى شهدته المنظومة الرياضية المصرية فى عهد الجمهورية المصرية الجديدة والتى جاءت بفضل الدعم والرعاية المتكاملة التى يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وعبر وزير الشباب والرياضة عن فخره بأن نكون البلد الأول في مصر والشرق الأوسط الذي يستضيف هذه الاجتماعات الهامة.

وتوجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر لكابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح ومجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، على الجهود الكبيرة التي يبذلونها فى سبيل تطوير اللعبة والعمل على نشرها والمساهمة بفاعلية فى دعم الأسرة الدولية للسلاح ارتكازا على العلاقات الجيدة والثقة التي تحظى بها المنظومة الرياضية المصرية على المستوى العالمي.

كما وجه الوزير شكره لرئيس الاتحاد الدولي للسلاح، السيد إيمانويل كاتسياداكيس، على حضوره لهذا الحدث. وأيضًا إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على دوره الداعم والتعاون في استضافة هذا الحدث وغيره من الأحداث الرياضية على أرض الفيروز، متمنيًا لجميع المشاركين من مختلف دول العالم طيب الإقامة فى بلدكم مصر  ومتمنيا لاجتماعاتكم كل التوفيق.

ومن جانبه رحب كابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بجميع الحاضرين وشكرهم لتواجدهم في شرم الشيخ مدينة السلام لحضور اجتماعات الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسلاح التي تقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وقال الحسيني أن مصر اعتادت على النجاح في استضافة الأحداث العالمية الكبرى خلال الأعوام الماضية حيث استضافت مصر عام 2019 بطولة العالم للرواد وعام 2021 بطولة العالم للناشئين في ظل ظروف صعبة للغاية وسط تفشي فيروس كورونا، كما استضافت مصر عام 2022 بلحاج كبير بطولة العالم للكبار والتي حظيت على اشادات عالمية، وها نحن الآن في عام 2023 نستضيف كونجرس الاتحاد الدولي لتنظم مصر كل المحافل الدولية في ظل ظروف صعبة للغاية ليس فقط على المستوى الرياضي ولكن على جميع المستويات.

ومن المنتظر أن تقام العديد من الاجتماعات الأخرى على هامش اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي مثل الاتحاد الأفريقي والاتحاد العربي.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاتحاد الدولي للسلاح اللجنة الأولمبية المصرية اللجنة الأولمبية

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