الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يطمئن على حالة لاعب منتخب مصر للدراجات إثر إصابته بالوجه

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،فيتو

اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حالة اللاعب أحمد سعيد صلاح لاعب منتخب مصر للدراجات، بعد تعرضه للإصابة في الوجه أثناء مشاركته مع المنتخب بالبطولة العربية للدراجات.

ووجه الدكتور أشرف صبحي، وحدة الرعاية الطبية للرياضيين بالوزارة بتقديم كافة الخدمات الطبية اللازمة، وعلى الفور تم نقل اللاعب إلى مركز المقاولين الطبي وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة له، وكذا إجراء الفحوصات الطبية له.

وتم عرض الفحوصات والأشعة علي اللجنة العليا للرعاية الطبية للرياضيين، وأفاد السادة المتخصصين من أساتذة كليات الطب في كافة التخصصات الطبية بأن الحالة مستقرة والفحوصات سليمة وسيتم المتابعة الطبية مع اللاعب وعمل اللازم.

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وعلى صعيد آخر قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تحية وتقدير وإشادة لبعثة منتخب رفع الأثقال للشباب، بعد تحقيق 10 ميداليات متنوعة في بطولة رفع الأثقال بالمكسيك تحت 20 عامًا.

 

ونجح شباب الأوناش بعد منافسات قوية للغاية ببطولة العالم تحت ٢٠ سنة وفي أول مشاركة لمعظم اللاعبين، من حصد عشرة ميداليات متنوعة، بواقع ميدالية ذهبية واحدة  و٤ فضيات وخمسة برونز.

 

أحرز ذهبية الخطف محمد عبد المنعم، واللاعب السيد علي حصل على ثلاث ميداليات منها اثنتان فضة وواحدة برونزية، وتألقت فاطمة صادق وأحرزت فضيتين، وحصدت رحمة أحمد ثلاث ميداليات برونز.

 

وأكد الوزير أن وزارة الشباب والرياضة ماضية العزم في تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلي الأوليمبياد وهو الهدف الأسمى.


وتقدم الاتحاد المصري لرفع الأثقال بالشكر والتقدير والامتنان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي دعمه الدائم، لشباب رفع الأثقال في البطولة، وكذلك الدعم اللامحدود لرياضة رفع الأثقال المصرية نحو تتويجات عالمية.

 

قائمة منتخب رفع الأثقال


وتضم قائمة المنتخب الوطني كلا من:

الناشئين: علي عطية وزن 61 كجم - مازن شريف وزن 81 كجم - سعيد هلال وزن 96 كجم - محمود حسني وزن 96 كجم - حلمي عبد الباري وزن 55 كجم - محمد عبد المنعم وزن 81 كجم.

الناشئات: فاطمة صادق وزن 81 كجم - شيماء خالد وزن +87 كجم - حنين أحمد وزن 64 كجم - رحمة أحمد وزن 76 كجم - حبيبة سعد وزن 45 كجم.

 

ويقود المنتخب المصري فنيًا في منافسات البطولة الثنائي إسماعيل سنوسي، ويسري شلالي، تحت اشراف  علاء الدين حسن كامل المدير الفني للمنتخبات الوطنية لرفع الأثقال.

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وزير الرياضة منتخب مصر للدراجات وزير الشباب والرياضة أحمد سعيد صلاح البطولة العربية للدراجات

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