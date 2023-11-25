السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

صلاح رشوان: وزارة الرياضة تنفذ سلسلة من اللقاءات لحث المواطنين على المشاركة السياسية

مؤتمر وزارة الشباب
مؤتمر وزارة الشباب والرياضة، فيتو

شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة مؤتمر  كيان رواد التطوير والتنمية الشبابية عن أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية بعنوان " صوتك بكرة". 

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر  والدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية. 

وجاءت فعاليات المؤتمر حول تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات وان الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت امام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق السياسية.

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وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر على أن وزارة الشباب والرياضة تنفذ سلسلة كبيرة من اللقاءات والمؤتمرات لحث المواطنين على المشاركة السياسية والتثقيفية بالهيئات الشبابية والرياضية للإدلاء باصواتهم الانتخابية وذلك حرصا على توعيتهم في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي.

كما تضمن المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية النقاشية حول المشاركة السياسية من خلال جلسة حوارية للدكتور عبدالرحيم محمد جاد مدير ادارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية والدكتور مصطفي حرزالله مدرب ومحاضر معتمد من وزارة الشباب والرياضة وعرض مسرحي وفقرات فنية وأغاني وطنية لكورال نادي مارمرقس الرياضي وعرض درامي للجنة الفنية بالكيان، بحضور العديد من القيادات التنفيذية والشخصيات السياسية والثقافية والإعلامية والكيانات الشبابية بالمحافظة.

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