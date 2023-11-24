الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

وزير الرياضة يشارك في فعاليات المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في أفريقيا

وزير الرياضة يشارك
وزير الرياضة يشارك في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي

شارك اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الرياضي في قارة أفريقيا، والذي تنظمه اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا" برئاسة اللواء احمد ناصر، ويقام برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر الفعاليات حتى يوم الأحد 26 نوفمبر.

 

مكافحة الفساد في المجال الرياضي

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على الأهمية التي يكتسيها الإعلام في مجال مكافحة الفساد في المجال الرياضي ودوره في تسليط الضوء على الفعاليات واللقاءات والتظاهرات الرياضية بكل شفافية وموضوعية.

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وشدد على أهمية بلورة رؤى وطرح تصورات كفيلة بالإسهام في القضاء على الفساد الرياضي وآليات مجابهته، لافتا إلى الدعم الذي يحظى به اللقاء والحرص على نجاحه وتحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار صبحي إلى أن الرياضة الأفريقية حققت تطورا سريعا ومبهرا خلال الفترة الماضية على كافة المستويات.

من جانبه، وجه اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفيدراليات الرياضية الإفريقية «الأوكسا» الشكر لوزير الشباب والرياضة على الدفعة القوية التى يقدمها للرياضة المصرية، وعلى ما يقدمه من مساعدات متعددة لإقامة المؤتمر الدولى لمكافحة الفساد الرياضى فى إفريقيا.

كما انطلقت اليوم، بعد الكلمات الافتتاحية، الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي الثاني لمكافحة الفساد الرياضي، تحت شعار أدوار الإعلام في الحد من الفساد ومكافحته والتي شارك فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

حضر فعاليات المؤتمر وزير الشباب والرياضة الغاني السيد مصطفى أوسيف، الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة السابق، جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، الاعلامي فؤاد مسكوت رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة، أسامة الشيخ رئيس قطاع الرياضة بالشركة المتحدة  للإعلام وممثلي الاتحاد الأفريقي.

ويتضمن برنامج المؤتمر محاور عدة تهم ” الإعلام والفساد الرياضي” و” أساليب الوقاية من الفساد” “و تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الرياضة” و” القانون والحكامة للهيئات الرياضية”، الى جانب عرض العديد من التجارب الناجحة للاتحادات الرياضية والتي عملت على مكافحة الفساد، ومعرض رياضي إفريقي، ستنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية سيتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية.

كما يشمل البرنامج انتخاب مجلس إدارة جديدة نقود اتحادية الكونفدراليات الأفريقية لدورة انتخابية وحفل جائزة الرياضة الافريقية، والذي سيتم خلاله تكريم 11 هيئة وشخصية رياضية إفريقية، حققت إنجازات في القارة الأفريقية سواء داخل القارة أو خارجها.

يذكر أن النسخة الأولى قد أقيمت العام الماضي وخرجت بتوصيات هامة في سبيل مكافحة الفساد الرياضي في قارة أفريقيا وسبل تحقيق الانضباط والكفاءة الإدارية والعملية.

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