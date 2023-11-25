السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر

مؤشر الذهب، فيتو
مؤشر الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، ارتفع مؤشر الذهب العالمي خلال حركة التعاملات ، وسجل المؤشر العالمي 2002 دولار للأونصة الواحدة، ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 2002 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي. 

 

مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو 

 

 السعر الاسترشادي لـجرام الذهب بموقع البورصة المصرية 

 وجاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3149 جنيها للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

Advertisements

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنا

اقرأ التالي: ماذا تعرف عن البورصة العقارية؟ والهدف من تأسيسها وكيفية إحداث حراك في سوق المال

الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

 

سبائك الذهب، فيتو 

 

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 2002 دولار، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتي تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

وهناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

نرشح لك: البورصة الأمريكية تغلق تداولاتها على ارتفاع، وخبير أسواق مال يكشف السبب

 

التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

 وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 2002 دولار، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

نرشح لك: التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 5-11-2023

 

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

الذهب الدهب اخبار الدهب بكام جرام الذهب اليوم السبت سعر الذهب فى مصر بكام الذهب عيار 24 بكام اسعار الذهب عيار 21 الذهب عيار 18

مواد متعلقة

التحليل الفني اليومي لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الخميس 23-11-2023

ارتفاع سعر الذهب على موقع البورصة، المؤشر العالمي يتخطى 2000 دولار للأونصة

الأكثر قراءة

اتفاق الهدنة مهدد، تصريحات عاجلة من حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار

جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي للمعدن الأصفر

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

مسجل خطر يعذب ابنة عشيقته حتى الموت بالإسكندرية

إذا كنت خارج مصر، كيف تدلي بصوتك في الانتخابات الرئاسية بالخارج

هبوط طائرة قطرية تقل مسؤولين بارزين بمطار تل أبيب على غير المعتاد

الأهلي أمام ميدياما، الأحمر يبحث عن الكلين شيت الثالث بدوري الأبطال الموسم الحالي

Advertisements

منوعات

المزيد

تركيا وبولندا وإيطاليا وألمانيا في المقدمة، التلوث يحصد أرواح الأوروبيين

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 25-11-2023 بالأسواق

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم السبت 25-11-2023 في الأسواق

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

كيف تتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم التداوي بالكي؟ الإفتاء تجيب

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية