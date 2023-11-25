أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز واعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

محافظ شمال سيناء يؤكد على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية



وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الادارات المركزية والجهات المعنية، أنه التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين كافة اللجان الانتخابية.

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أشار المحافظ إلي ان الانتخابات تجري وسط اشراف قضائي كامل، حيث أصر الرئيس السيسي علي وجود الاشراف القضائي، لافتا الي أن للمرأة السيناوية دور كبير في الانتخابات الرئاسية من خلال حث السيدات علي الذهاب الي لجان الانتخابات والتصويت.



وجه المحافظ باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الانارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت.



كما وجه المحافظ بإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الاسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.



أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات طارئة.



وحث المحافظ وسائل الاعلام والإذاعة المحلية علي حث المواطنين علي الخروج للجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم، معلنا عن توفير سيارات لنقل المواطنين الي لجان الانتخابات خاصة في اللجان البعيدة.



أشار المحافظ إلي وجود 8 مراكز انتخابية على مستوي المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت على مستوي المحافظة يبلغ 299 ألف مواطن.