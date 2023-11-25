السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ شمال سيناء يؤكد على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

محافظ شمال سيناء،
محافظ شمال سيناء، فيتو

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية من خلال تجهيز واعداد اللجان الانتخابية والتنسيق بين مختلف الجهات لخروج المشهد الانتخابي بصورة مشرفة.

 

محافظ شمال سيناء يؤكد على استعداد المحافظة للانتخابات الرئاسية

 


وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ ورؤساء مجالس المدن ومديري مديريات الخدمات ورؤساء الادارات المركزية والجهات المعنية، أنه التنسيق مع كافة الجهات الأمنية لتأمين كافة اللجان الانتخابية.

Advertisements

 

 


أشار المحافظ إلي ان الانتخابات تجري وسط اشراف قضائي كامل، حيث أصر الرئيس السيسي علي وجود الاشراف القضائي، لافتا الي أن للمرأة السيناوية دور كبير في الانتخابات الرئاسية من خلال حث السيدات علي الذهاب الي لجان الانتخابات والتصويت.

 


وجه المحافظ باستكمال تجهيز اللجان والمراكز الانتخابية، مع توفير أماكن الاقامة والمبيت للقائمين على العملية الانتخابية من تجهيز الانارة وتوفير مولدات احتياطية ومياه ومستلزمات الاقامة والمبيت.


كما وجه المحافظ بإقامة مظلات أمام المقار واللجان الانتخابية وتوفير مقاعد لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المرضية، الى جانب توفير كراسي متحركة أمام اللجان لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، ونشر سيارات الاسعاف أمام المقرات واللجان الانتخابية.

 


أعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام المحافظة وغرف عمليات فرعية في مجالس المدن لمتابعة سير العملية الانتخابية وحل أي مشكلات طارئة.

 


وحث المحافظ وسائل الاعلام والإذاعة المحلية علي حث المواطنين علي الخروج للجان الانتخابات والادلاء بأصواتهم، معلنا عن توفير سيارات لنقل المواطنين الي لجان الانتخابات خاصة في اللجان البعيدة.

 


أشار المحافظ إلي وجود 8 مراكز انتخابية على مستوي المحافظة و11 دائرة انتخابية و35 مقرًا انتخابيًا، لافتا الي أن عدد من لهم حق التصويت على مستوي المحافظة يبلغ 299 ألف مواطن.

 

انطلاق حملة لمناهضة العنف ضد المرأة بشمال سيناء

محافظ شمال سيناء يستقبل رئيس هيئة الموانئ المصرية (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

إشراف قضائي كامل الانتخابات الرئاسية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تشكيل غرفة عمليات سير العملية الانتخابية رؤساء مجالس المدن شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء

الأكثر قراءة

قتلتها طالبة لسرقة قرطها الذهبي، تفاصيل صادمة في واقعة طفلة الشرقية

وزارة المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات

ظهور مقاتلة في تبادل أسرى الاحتلال تثير الجدل، والنشطاء يكشفون سر القسامية

تفاصيل تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بمسيرة إيرانية بالمحيط الهندى

لتوفير الفاتورة، نصائح قبل شراء واستعمال السخان الكهربائي

تعرض سفينة شحن إسرائيلية لهجوم بالمحيط الهندى

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

سعر الريال السعودي اليوم السبت 25-11-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

ميجان ترفض عودة المياه إلى مجاريها بين الأمير هاري والملك تشارلز

لزيادة الإنتاجية، شركات يابانية تسمح لموظفيها بالبكاء وتخصص أفرادا لـ "الطبطبة"

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 25-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

4 أهداف تفصل محمد صلاح عن عرش هدافي مواجهات ليفربول ضد مانشستر سيتي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالأحاديث النبوية، أوقات إجابة الدعاء وآدابه

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية