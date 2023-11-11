السبت 11 نوفمبر 2023
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التغيرات المناخية المتهم الأول فى أزمة انقطاع الكهرباء.. زيادة الأحمال على الشبكة القومية عن العام الماضى بما يقارب 4500 ميجاوات بسبب درجات الحرارة.. الأرصاد: حذرنا من ارتفاع الحرارة

شبكة الكهرباء،فيتو
شبكة الكهرباء،فيتو

تفاقمت أزمة انقطاع الكهرباء الأيام الماضية، حيث اضطرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لقطع التيار الكهربائى بهدف تخفيف الأحمال لمدة ساعتين فى بعض الأيام التى زاد الحمل فيها على الشبكة القومية للكهرباء.

أزمة انقطاع الكهرباء بدأت فى النصف الأخير من شهر يوليو الماضى تزامنا مع الموجة الحارة التى ضربت البلاد، حيث صنف شهر يوليو بالأكثر حرارة خلال هذا العام فى العالم أجمع وليس بمصر فقط، فمع زيادة الضغط على الشبكة القومية للكهرباء لمواجهة الموجة الحارة، حيث زيادة الأحمال بسبب استخدام التكييفات، زاد حجم استهلاك الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء، وكان هناك ضغط شديد على الشبكات الخاصة به، مما أدى إلى انخفاض ضغط الغاز فى الشبكات المتصلة بمحطات الكهرباء الأمر الذى ألزم الحكومة بتخفيف الأحمال من أجل الوصول للضغوط العادية لشبكة الغاز.

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الأزمة استمرت طوال شهور الصيف وكان من المتوقع أن تنتهى مع دخول فصل الخريف واعتدال درجات الحرارة إلا أن الأزمة تفاقمت وزادت مدة الانقطاع من ساعة إلى ساعة ونصف وساعتين فى بعض الأوقات وكان المتهم الأول التغيرات المناخية، حيث أكد سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن سبب انقطاع الكهرباء هو ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية عن هذا التوقيت من العام وزيادة استهلاك الغاز مقارنة بالعام الماضى بنسبة 18% فضلا عن اضطراب توريد كميات الغاز التى تصل إلى مصر من الخارج بنسبة 800 مليون متر مكعب يوميا أصبحت غير موجودة.

مصدر داخل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد لـ«فيتو» أن درجات الحرارة فى هذا التوقيت من العام أعلى من العام الماضى بأربعة درجات مئوية تقريبا وهو ما أدى إلى زيادة استهلاك الغاز لتشغيل المحطات، موضحا أن أحمال الشبكة القومية للكهرباء الأيام الماضية كانت تتراوح بين 30500 و31000 ميجاوات كأقصى حمل، فى حين كانت تصل العام الماضى فى نفس التوقيت إلى 26500 كأقصى حمل أى بفارق ما يقرب من 4500 ميجاوات تقريبا، وبالتالى هناك زيادة فى الاستهلاك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الأمر الذى يؤدى إلى زيادة استهلاك الغاز، موضحا أن خطة تخفيف الأحمال يتم تحديدها يوميا سواء كانت مواعيد القطع أو مدته أو أماكن القطع، وذلك وفقًا للأحمال والاحتياجات المتوفرة من الغاز ودرجات الحرارة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن مع انخفاض درجات الحرارة الأيام المقبلة تنخفض الأحمال وبالتالى انخفاض استهلاك الغاز مما سيؤدى انتهاء أزمة الانقطاع.

منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أكدت لفيتو أن الهيئة كانت حذرت فى توقعاتها لخريف 2023، بارتفاع درجات الحرارة فى النصف الأول له عن المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من العام، لافتة إلى أنه من المعتاد أن يكون هناك ارتفاع عن المعدلات الطبيعية ولكن يكون لأيام قليلة أما هذا العام فقط طالت المدة وتخطت أكثر من أسبوع.

وأضافت عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة لتصبح فى المعدلات الطبيعية لها فى النصف الثانى لموسم الخريف والذى يبدأ من منتصف شهر نوفمبر، على أن يبدأ الانخفاض التدريجى من بداية الأسبوع المقبل بقيم تتراوح من درجة إلى درجتين مئوية، على أن يبدأ الانخفاض الحقيقى منتصف نوفمبر الحالى مشيرة إلى أن السواحل الشمالية الغربية تتأثر هذه الأيام بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية حيث سجلت درجات حرارة أعلى من المسجلة بالقاهرة.

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