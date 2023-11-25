السبت 25 نوفمبر 2023
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حوادث

المشدد 5 سنوات لربة منزل متهمة بسرقة متعلقات المواطنين بالقاهرة

المشدد 5 سنوات لربة
المشدد 5 سنوات لربة منزل،فيتو

 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالسجن المشدد 5 سنوات لربة منزل متهمة بسرقة متعلقات المواطنين أثناء استقلالهم سيارات الأجرة بدائرة قسم شرطة الأميرية. 

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط سيدة لها معلومات جنائية لقيامها بسرقة حافظة نقود بداخلها مبلغ مالي ومتعلقات شخصية من إحدى السيدات حال استقلالهما سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة الأميرية.

 

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وأضافت بارتكاب 10 وقائع أخرى بأسلوب النشل، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالي وقطعتين مصوغات ذهبية وفضة و11 بطاقة رقم قومي من متحصلات وقائع السرقة.

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المشدد 10 سنوات لـ3 أشخاص بتهمة سرقة ربة منزل بالإكراه في القليوبية

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو في ملحقاته أو في أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

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