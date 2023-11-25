حملة السيسي تجري جولة ميدانية في مستشفى العريش وتزور المصابين الفلسطينيين

تنسيقية شباب الاحزاب، تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل العربية، قام وفد الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، والنائب عماد خليل عضو مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجولة ميدانية في مستشفى العريش العام بمحافظة شمال سيناء، زار خلالها عددًا من المصابين والجرحى الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، ممن يتلقون علاجهم في المستشفى، واطمئنوا على حالتهم الصحية.



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استمرار دور مصر التاريخي الفاعل

وأكدت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، حرص المرشح الرئاسي على استمرار دور مصر التاريخي الفاعل مع الأشقاء الفلسطينيين وصولًا للحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية.



المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس

يأتي ذلك خلال الزيارة التي أجراها وفد حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، لمدينة العريش، لمرافقة المساعدات الإغاثية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، متوجهة إلى قطاع غزة.

ويذكر ان النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، قال خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجه الشكر للتنسيقية، على دورها في الحياة السياسية المصرية، كما وجه الشكر لممثلي باقي المرشحين في المناظرة، مؤكدا أن حملة المرشح السيسي، تمد يدها لكافة الأحزاب.



وأضاف، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تنطلق رؤيته من الفترة التي قضاها في رئاسة الجمهورية، مؤكدا على أنه يمتلك خطة لتطوير كافة المناحي، وأنها تنطلق من خطة التنمية المستدامة 2023.



وتطرق للحديث عن ملفي الصحة والتعليم، في رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن قطاع الصحة تحديدا، شهد تطورا كبيرا، خلال الفترة الماضية، رغم الإمكانات المتاحة.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، انطلقت الكثير من المبادرات الصحية، من بينها 100 مليون صحة، فضلا عن الإشادة بخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب مبادرات دعم صحة المرأة والجنين ومبادرة علاج الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي، أطلق أكثر من 825 مشروع في مجال الصحة، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، قائمة على خطة 2030، موضحا أن مظلة الحماية الاجتماعية، معالجة لأوضاع اجتماعية واقتصادية موجودة، وأنها ليست هدف في حد ذاته، بل هي نتائج ظروف اقتصادية يفرضها المحيط العالمي، وبالتالي لابد من تدخل الدولة لحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.