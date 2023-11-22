"التنسيقية" تعقد ثاني مؤتمراتها بالجامعات لتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية

نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ثاني مؤتمراتها بالجامعات المصرية، وذلك بجامعة بورسعيد، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي"، بحضور الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور أحمد عبد الرحمن عميد كلية التجارة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام التنسيقية بتنمية الوعي السياسي للشباب كأحد مستهدفاتها لرفع الوعي الطلابي وحث الشباب الجامعي على المشاركة في كافة الاستحقاقات الدستورية والانتخابية في صورة تعكس أمام العالم درجة المشاركة التي أصبح يتمتع بها الشباب المصري والجامعي على وجه الخصوص.

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وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، مشيرة إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، ودعت الشباب للمشاركة أيا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين.

فيما بدأ النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، كلمته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين، وأكد على أن الدولة المصرية لها اليد العظمى في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف: “إننا جميعًا نقف خلف القيادة السياسية المصرية في رفض التهجير القسري للفلسطينيين، مشيرًا إلى أن مشاركة الشباب في الانتخابية يؤكد ذلك أمام العالم”.

وأشارت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى دور المرأة المصرية في الحفاظ على الدولة في كافة الثورات المصرية، والحث على المشاركة في جميع الاستحقاقات الدستورية، مضيفة أن المرأة المصرية لها دور البطولة في تشجيع جميع أسرتها على المشاركة، وحثت جميع شباب بورسعيد على المشاركة.

ومن جانبه أشار النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة ايًا كان التوجه وضرب المثل كونه من المعارضة المصرية ويلتزم بواجبه الدستوري في المشاركة الانتخابية.

فيما أكد إبرام عبد المسيح، على الفرص المتساوية التي تمنحها الشركة المتحدة لجميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتقدر بـ ١٠٠ دقيقة إعلانية مجانية على شاشات قنواتها.

من جانبه أكد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس الجامعة، على أن استضافة هذه الندوة دليل على اهتمام الدولة بالشباب، موضحًا أن ضيوف الندوة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أصبحوا مثال لتمكين الدولة للشباب في العمل السياسي، مشيرًا إلى وعي الشباب بكم المخاطر التي تحيط بمصر.

جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سبق وأن تفاعلت مع شباب الجامعات من خلال أعضائها وممثليها في المجالس النيابية من الشباب بعقد سلسلة من المؤتمرات والندوات التثقيفية والتفاعلية داخل الجامعات في كافة الاستحقاقات الدستورية، وكذلك الحوار الوطني، بهدف تعزيز مشاركة الشباب في العمل العام والسياسي.

ضم وفد التنسيقية، النواب د. غادة علي، منسقة الفاعلية، محمود بدر، إيمان الألفي، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إبرام عبد المسيح عضو التنسيقية.