ممثل السيسي في مناظرة التنسيقية: رؤية مرشحنا استمرار لخطة 2030

قال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، وممثل حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في المناظرة التي عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يوجه الشكر للتنسيقية، على دورها في الحياة السياسية المصرية، كما وجه الشكر لممثلي باقي المرشحين في المناظرة، مؤكدا أن حملة المرشح السيسي، تمد يدها لكافة الأحزاب.

وأضاف، أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تنطلق رؤيته من الفترة التي قضاها في رئاسة الجمهورية، مؤكدا على أنه يمتلك خطة لتطوير كافة المناحي، وأنها تنطلق من خطة التنمية المستدامة 2023.

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وتطرق للحديث عن ملفي الصحة والتعليم، في رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، مؤكدا على أن قطاع الصحة تحديدا، شهد تطورا كبيرا، خلال الفترة الماضية، رغم الإمكانات المتاحة.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية، انطلقت الكثير من المبادرات الصحية، من بينها 100 مليون صحة، فضلا عن الإشادة بخلو مصر من فيروس سي، إلى جانب مبادرات دعم صحة المرأة والجنين ومبادرة علاج الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن المرشح عبد الفتاح السيسي، أطلق أكثر من 825 مشروع في مجال الصحة، خلال الفترة القليلة الماضية.

وأكد أن رؤية المرشح عبد الفتاح السيسي، قائمة على خطة 2030، موضحا أن مظلة الحماية الاجتماعية، معالجة لأوضاع اجتماعية واقتصادية موجودة، وأنها ليست هدف في حد ذاته، بل هي نتائج ظروف اقتصادية يفرضها المحيط العالمي، وبالتالي لابد من تدخل الدولة لحماية المواطنين.

جاء ذلك خلال مناظرة عقدتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بين ممثلي مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية القادمة، حول المحور الاجتماعي في برامجهم.

وأدار الحوار خلال المناظرة، النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في المناظرة، النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وعصام الصباحي، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، والدكتور محمد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، والدكتورة أمل عصفور، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.