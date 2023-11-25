الهلال الأحمر الفلسطيني: استلمنا 196 شاحنة محملة بالمساعدات عبر معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن استلام 196 شاحنة أمس محملة بالمساعدات الإنسانية حيث تحتوي الشاحنات على غذاء وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وادوية ضمن المساعدات المقدمة من الدول المختلفة من بينهم مصر.

واعلن الهلال الأحمر الفلسطيني ان الشاحنات تتكون من مستلزمات طبية وأدوية وسرائر طبية ومواد غذائية ومياه ومواد نظافة وملابس وفرشات وبطانيات.

وكان معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، بدأ امس الجمعة، العمل في كلا الاتجاهين، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي، في أول أيام الهدنة المؤقتة.

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وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، هشام عدوان، إن "المعبر استقبل 36 فلسطينيًا من مصر، إضافة لدخول 4 شاحنات غاز طهو تحمل حوالي 84 طنًا، و3 شاحنات سولار تحمل 150 ألف لتر".

وأضاف: إن الكميات التي دخلت غزة لا تفي بالاحتياجات الملحة للقطاع"، مشيرًا إلى أنه قبل الحرب كان يدخل 500 طن يوميًا من الغاز.