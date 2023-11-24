الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المتحدث باسم هيئة المعابر: معبر رفح يعمل في الاتجاهين والمساعدات الإنسانية لا تكفي

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

 بدأ معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر، اليوم الجمعة، العمل في كلا الاتجاهين، وذلك لأول مرة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من الشهر الماضي، في أول أيام الهدنة المؤقتة.

 

وقال المتحدث باسم الهيئة العامة للمعابر والحدود في قطاع غزة، هشام عدوان، إن "المعبر استقبل 36 فلسطينيًا من مصر، إضافة لدخول 4 شاحنات غاز طهو تحمل حوالي 84 طنًا، و3 شاحنات سولار تحمل 150 ألف لتر".

 

وأضاف: إن الكميات التي دخلت غزة لا تفي بالاحتياجات الملحة للقطاع"، مشيرًا إلى أنه قبل الحرب كان يدخل 500 طن يوميًا من الغاز.

 

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ولفت إلى أن  قطاع غزة كان يدخله ملايين اللترات من السولار يوميًا لتغطية جميع احتياجاته، وأن الكميات التي يُسمح بدخولها الآن لا تلبي الطلب العاجل والملح من الوقود.

 

وأوضح أنه من المتوقع دخول 230 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة تحمل مساعدات ومواد غذائية.

 

وروى أحد المسافرين الذين دخلوا إلى قطاع غزة بعد أن كان عالقًا في مصر منذ 47 يومًا  تفاصيل المعاناة اليومية التي عاشها، في ظل ابتعاده عن عائلته وقلقه عليهم.

 

وقال رشاد بربخ: "كنا عالقين على معبر رفح منذ 47 يومًا وأصرينا على دخول قطاع غزة حتى نكون سندًا وعونًا لأهلنا، للتخفيف عنهم من الظلم الذي يقع عليهم".

 

وأضاف: "في كل لحظة ونحن بعيدون عن أهلنا كنا نموت ونعاني ونعيش مأساة، كانت أجسادنا خارج غزة وقلوبنا داخلها، وكنا نعيش مأساة لا توصف".

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