الدوري الإسباني، يلتقي فريق برشلونة، عصر اليوم السبت، مع نظيره رايو فاييكانو على ملعب "فاييكاس" ضمن الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة ورايو فاييكانو في الدوري الإسباني

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاييكانو اليوم في الدوري الإسباني

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3.

ويحتل برشلونة حاليًا المركز الثالث برصيد 30 نقطة، في حين أن رايو فاييكانو يمتلك 18 نقطة في المركز العاشر.

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وفاز برشلونة في الجولة الماضية على ألافيس بهدفين لهدف، أما رايو فاييكانو فقد تعرض للهزيمة بالنتيجة نفسها أمام جيرونا.

ويتصدر جيرونا جدول ترتيب الدوري الاسباني قبل الجولة الـ 14 من الليجا.

ويتواجد جيرونا في الصدارة متفوقا علي ريال مدريد وبرشلونة صاحب المركزين الثاني والثالث.

ترتيب الدوري الإسباني

1- جيرونا 34 نقطة

2- ريال مدريد 32 نقطة

3- برشلونة 30 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة

5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة

6- ريال سوسييداد 22 نقطة

7- ريال بيتيس 21 نقطة

8- لاس بالماس 18 نقطة

9- فالنسيا 18 نقطة

10- رايو فاليكانو 18 نقطة

11- خيتافي 16 نقطة

12- أوساسونا 14 نقطة

13- إشبيلية 12 نقطة

14- فياريال 12 نقطة

15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة

16- قاديش 10 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- سيلتا فيجو 7 نقاط

19- غرناطة 7 نقاط

20- ألميريا 3 نقاط

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ14

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.



3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.