الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

تشافي يكشف موقف شتيجن من مباراة برشلونة وريو فالكانو

تشافي
تشافي

اعترف تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بأن فريقه سيفتقد خدمات جافي، والذي تعرض لإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى، وإصابة أخرى في الغضروف المفصلي الجانبي.

 

ويحل برشلونة ضيفا على نظيره رايو فاليكانو، غدا السبت، على ملعب تيريزا ريفيرو، في إطار لقاءات الأسبوع 14 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

 

تشافي يتحدث عن مواجهة رايو فاليكانو 

قال تشافي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "جافي لعب الكثير من المباريات، جدول المباريات هو السبب الرئيسي في إصابته، لكنها كانت حادثة عرضية أيضا".

 

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وأضاف: "سنفتقد شجاعة وشخصية جافي، إنه ينقل الكثير إلى الفريق، علينا أن نأخذ روح جافي ونمضي قدما للأمام".

 

وتابع: "ليفاندوفسكي لاعب أساسي ومهم، إنه صانع للفارق، ويعمل بجد دائما ويساعد الفريق".

 

وحول جاهزية الحارس تير شتيجن بعد الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده، علق المدرب: "اينياكي بينيا هو من سيلعب غدا ضد رايو، إنه مستعد بشكل جيد جدا ونحن لدينا ثقة فيه بنسبة 100%".

 

وأتم: "الرحلة إلى فاليكانو صعبة بالنسبة لنا لأننا سنلعب على أرضهم، كما أن فرانسيسكو -المدير الفني لفاليكانو- يقوم بعمل جيد، ويستغل الأجنحة بالفريق، كما يستغل الفرص بشكل جيد".

 

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