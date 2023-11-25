السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في تصادم ميكروباص بسيارة ملاكى ببني سويف

اسعاف بني سويف
اسعاف بني سويف

 لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 9 أشخاص آخرين، اليوم السبت فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

 تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى بحري كمين سمسطا بحوالي 5 كيلو اتجاه القاهرة بدائرة المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 أشخاص آخرين، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإيداع الجثث بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

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وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعين لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الجثث لثلاث أشخاص وهم شريف أحمد أحمد، 52 سنة، وأحمد عاشور أحمد 38 سنة، وشحاتة حبيب بطرس 44 سنة وتم إيداعهم بمشرحة مستشفى سمسطا المركزي ببني سويف تحت تصرف النيابة العامة.

 

والمصابون وهم: مصطفى جلال قضب 24 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجروح وسحجات، ومحمد رأفت معوض 27 سنة،  مصابًا بكدمات بالقدم الأيمن، ومصطفي لملوم28 سنة، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم وعادل فالح علي 24 سنة، مصابًا ياشتباه كسر بالساق الأيسر وسحجات وكدمات، وبشري مكرم صادق 50 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالساق الأيمن وجرح قطعي بفره الرأس حوالي 5سم.

 

كما أصيب رجب عبد العظيم صادق 58 سنة، مصابًا بجرح قطعي بفروه الرأس حوالي 4سم، رمضان عصام محمد 22 سنة،  مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، وحسن محمود محمد 22 سنة، مصابًا بجرح قطعي بالساق الأيسر حوالي 5سم، ومصابا مجهول الهوية يبلغ من العمر 18 عاما مصابًا بغيبوبة تامة.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

 

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