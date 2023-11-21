جريمة على العشاء، قاتل شقيقه ببني سويف: ما كنش قصدي أموته

قرر فلاح تأديب شقيقه الأكبر بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية أثناء تناولهما وجبة العشاء رفقة والدهما في بني سويف، حيث تحول الأمر لمشاجرة، أمسك خلالها أحدهما بسلاح أبيض "سكين" كان بجوارهما أثناء تناول الطعام فسدد لـ شقيقه عدة طعنات أودت بحياته.

ألقي القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بإحالته لمحكمة الجنايات بعد اعترافه تفصيليا بالجريمة، وأنه لم يكن يقصد القتل، قائلًا "ما كنش قصدي أموته".

وأكد والد المتهم والضحية في التحقيقات أن القاتل لم يكن يقصد إزهاق روح شقيقه، وأن ما حدث مجرد مشاجرة عادية تطورت لجناية قتل فجأة ودون مقدمات.

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ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى رجال مباحث مركز بنى سويف الجديدة بلاغا يفيد بمقتل محمود سعيد حسن، البالغ من العمر- 42 عاما- مقيم بقرية الحلابية بمركز بنى سويف، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية وجود عدة طعنات نافذة بجسد القتيل.

على الفور قامت أجهزة الأمن بإلقاء القبض على القاتل، وتبين أنه شقيقه ويدعى محمد سعيد حسن، مزارع، يبلغ من العمر 39 عاما، وأن خلافًا نشب بين الشقيقين أمام والدهما أثناء تناول العشاء، فقام الشقيق الأصغر بأخذ السكين وطعن شقيقه عدة طعنات أودت بحياته.

بالعرض على النيابة العامة، أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن، وعقب ذلك حضر الطبيب الشرعى وقام بتشريح الجثة وسُلمت لذويها.. ونظرًا لما اتسمت به الواقعة من خطورة إجرامية تمثلت في التعدى على النفس وإزهاق الروح، ما أثار الرأى العام في محافظة بني سويف.

وأمر المستشار خالد المتناوى، المحامي العام الأول لنيابات بنى سويف، بإحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات عقب سماع أقوال الشهود، موجهة إتهامًا للشقيق الأصغر "محمد سعيد" 39 عامًا، مقيم بالحلابية، ضرب شقيقه المجني عليه "محمود سعيد حسن" 42 عامًا، إثر عراك شجر بينهما بأن استل سلاحًا أبيض "سكينا" وسدد إلى شقيقه عدة طعنات نفذت إلى جسده وأودت بحياته، ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن "ضرب أفضى إلى الموت".

واتهمت النيابة العامة المتهم بإحرازه سلاحا أبيض عبارة عن "سكين" دون أن يكون لإحرازه مسوغ قانوني، وقدمت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في أمر الإحالة قائمة بأدلة الإثبات وأقوال الشهود الذين استمعت النيابة العامة لهم في التحقيقات في القضية رقم 15650 لسنة 2023 جنايات مركز بني سويف.

وأكدت أقوال "سعيد حسن" 68 عامًا، بالمعاش، والد المجني عليه والمتهم، في تحقيقات النيابة العامة، أنه أثناء جلوس نجليه لتناول طعام العشاء نشبت بينهما مشادة كلامية تعدى كل منهما فيها على الآخر بالضرب، "فقام ابنى محمد بأخذ سكين تعدى به على ابنى محمود بضربات في الصدر والبطن أودت بحياته، وأنه كان يريد ضربه وليس قتله".

فيما كشفت أقوال والدة المجني عليه والمتهم، وتدعى "ر.ع" ربة منزل، 65 عامًا، أنها كانت نائمة بغرفتها، وسمعت صوت صياح وشجار بين نجليها، فخرجت من غرفتها وشاهدت المجني عليه محمد ابنها خارجا من المنزل، فحاولت اللحاق به، إلا أنه أغمى عليها، وعند إفاقتها علمت بوفاته.

أكدت زوجة المتهم، وتدعى "ر.ع.م" 32 عامًا، في تحقيقات النيابة، أنها كانت في غرفتها بالطابق الثاني، وسمعت صوت شجار بين زوجها المتهم وشقيقه المجني عليه، فنزلت لاستطلاع الأمر وشاهدت المجني عليه مسجى على الأرض وغارقا في دمائه وحوله والداه وعدد من الجيران.

فيما كشف رئيس مباحث مركز بنى سويف في تحقيقات النيابة العامة، أن تحرياته التي أجراها دلت على نشوب مشادة كلامية بين الشقيقين، تشاجر خلالها المجني عليه والمتهم، فقام الأخير بتناول سكين أثناء تناول العشاء وسدد به عدة طعنات إلى المجني عليه أودت بحياته، وكان هدف القاتل الضرب دون القتل.

وكان المتهم "محمد سعيد حسن" اعترف تفصيليا بالواقعة، وأنه كانت هناك مشاجرة نشبت مع شقيقه على العشاء ولم يقصد قتله، وقام بإعادة تمثيل الجريمة في مكان الواقعة.