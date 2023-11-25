أخبار الأهلي، غيابات الفريق عن مباراة ميدياما والتشكيل المتوقع للقاء

أخبار الأهلى،تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

الجهاز الفني للنادي الأهلي يراجع خطة مباراة ميدياما بالمحاضرة الختامية

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى ملعب السلام لخوض مباراة ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

Advertisements

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بدايه مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعود وصول حافلة الأهلى لملعب السلام لخوض مباراة ميدياما الغانى

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام في السابعة والنصف مساء اليوم السبت، وذلك استعدادا لمواجهة فريق ميدياما الغانى في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

غيابات الأهلى عن مباراة ميدياما الغانى

ويغيب عن الأهلى فى مباراة ميدياما الغانى كلا من رضا سليم وعلى معلول وطاهر محمد طاهر ومحمد الضاوى كريستو وموديست بسبب الإصابة.

بينما تم استبعاد كلا من خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وكريم نيدفيد بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة ميدياما الغاني:

في حراسة المرمي: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس - محمد عبد المنعم - ياسر ابراهيم - محمد هاني

فى خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور

في خط الهجوم: حسين الشحات - بيرسي تاو - كهربا

موعد مباراة الأهلي وميدباما الغانى والقناة الناقلة

ويلتقى الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق ميدياما الغاني في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وميدياما الغاني في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

وتذاع مباراة الأهلى وميدياما الغاني على قناة bein sport الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأهلى يسعى للفوز على ميدياما

ويدخل المارد الأحمر بقياده مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغانى بحثا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثانى عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

ميدياما الغانى يبحث عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلى

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغانى بقياده مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلى اليوم بحثا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.