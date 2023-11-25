الأهلي في القمة والزمالك يحصد لقبا وحيدا.. تاريخ الفائزين بدوري أبطال أفريقيا في القرن الحالي

تعد بطولة دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأهم علي مستوي الأندية في القارة السمراء ويشارك في البطولة ما يقارب 58 فريقًا، حيث تضم البطولة الأندية صاحبة لقب الدوري في الدوريات الإفريقية بالإضافة إلي وصيف الدوري العام من أفضل 12 نادي في تصنيف الأندية الإفريقية.

ويحصل الفائز في البطولة على حق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي مسابقة متنافس عليها بين الأندية البطل من جميع الاتحادات القارية، وكذلك يتأهل الفائز باللقب ليواجه بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية في كأس السوبر الإفريقي في الموسم التالي.

وانطلق اليوم الجمعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023/2024 بفوز فريق بيراميدز المصري بهدف نظيف علي مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت علي ستاد الدفاع الجوي.

وشهد القرن الحالي تتويج 10 أندية بلقب دوري الأبطال ( ناديين مصريين، ناديين تونسيين، فريق مغربي، فريق جزائري، فريق كونغولي، فريق غاني، فريق جنوب أفريقي، فريق نيجيري ).

وفي التقرير التالي نعرض المتوجين ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال القرن الحالي:

النادي الأهلي المصري

استطاع النادي الأهلي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 9 مرات في القرن الحالي ليصل إلي اللقب رقم 11 في تاريخه، البداية كانت في 2001 امام صن داونز وعاد ليحقق اللقب في عام 2005 امام النجم الساحلي وفي عام 2006 حقق اللقب علي حساب الصفاقسي التونسي.

وفي عام 2007 خسر اللقب امام النجم الساحلي، وحقق اللقب في عام 2008 امام القطن الكاميروني، وحقق اللقب في عام 2012 امام الترجي التونسي من قلب رادس.

وعاد وحقق الللقب امام اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في عام 2013، وخسر اللقب اعوام 2017، 2018 امام الوداد والترجي علي الترتيب.

وفي عام 2020 حقق نهائي القرن امام الزمالك، وعام 2021 فاز باللقب علي حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وخسر اللقب امام الوداد في عام 2022، وفاز باللقب امام نفس الفريق عام 2023

الأهلي، فيتو

الزمالك

اختفي الزمالك عن التتويج بالاميرة السمراء خلال القرن الحالي علي الرغم من انه ثاني أكثر نادي حقق اللقب خلال التاريخ وحقق البطولة خلال القرن الحالي في عام 2022 علي حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد.

فيما خسر نهائيين الاول أمام صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2016، ولقب أخر أمام الأهلي في عام 2020 في نهائي القرن.

نادي الزمالك، فيتو

هارتس الغاني

لم يظهر الفريق الغاني علي الساحة الافريقية خلال القرن الحالي سوي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2000 علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 4 - 3 في نتيجة اللقائين.

دوري أبطال أفريقيا، فيتو

إنييمبا النيجيري

حقق إنيمبا النيجيري لقب دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي مرتين واختفي الاولي كانت علي حساب الاسماعيلي في عام 2003، وفي عام 2004 لي حساب النجم الساحلي التونسي.

إنيمبا النيجيري، فيتو

النجم الساحلي التونسي

حقق النجم الساحلي اللقب مرة وحيدة خلال القرن الحالي عام 2007 علي حساب الأهلي وخسر اللقب مرتين عامن 2004 امام انيمبا النيجيري وفي عام 2005 امام الأهلي المصري

النجم الساحلي، فيتو

مازيمبي الكونغولي

حقق مازيمبي الكونغولي لقب دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي 3مرات اعوام 2009، 2010، 2015.

وحقق المركز الثاني في كاس العالم للأندية 2010 بعد الخسارة امام انتر ميلان الإيطالي.

مازيمبي، فيتو

صن داونز الجنوب أفريقي

شهد القرن الحالي بزوغ نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي حيث وصل نهائي البطولة في 2001 وتلقي الخسارة من الأهلي وحقق نتائج ستظل في ذاكرة الجماهير الافريقية من ضمنها الفوز علي الاهلي المصري بخماسية نظيفة.

وتوج باللقب مرة وحيدة عام 2016 علي حساب الزمالك المصري من قلب القاهرة.

الترجي التونسي

سيطر الترجي التونسي علي القارة في تلك الفترة من خلال بلوغ خمس مرات نهائي المسابقة الإفريقية المرموقة أعوام 2010، 2011، 2012، 2018 و2019 ويعد الفوز الأهم على الأهلي 3-0 في مباراة الإياب النهائية للبطولة الإفريقية 2018.

أكد الترجي الرياضي التونسي هيمنته على كرة القدم الإفريقية بعد ستة أشهر، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بفوزه النهائي في الفوز 1-0 على الوداد والاحتفاظ بلقبه.

وحقق اللقب أعوام 2011، 2018، 2019.

الترجي الرياضي التونسي، فيتو

وفاق سطيف الجزائري

لعب فريق وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية مرة وحيده في عام 2014 وحقق اللقب أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بقاعدة الهدف خارج الديار حيث تعادل في الكونغو بهدفين لكل فريق وتعادل في الجزائر بهدف لكل فريق ليتوج بالنسخة الوحيدة خلال القرن الحالي تحت ولاية تدريبية للتونسي معين الشعباني مدير فني المصري البورسعيدي وسيراميكا كليواباترا السابق.

وفاق سطيف، فيتو

الوداد المغربي

وأثبت فريق الوداد المغربي نفسه وبقوة في القرن الحالي في بطولة دوري أبطال افريقيا وصل للنهائي 4 مرات وتوج بلقبين علي حساب النادي الأهلي الاول في عام 2017 والأخر في عام 2022 وخسر مؤخرا اللقب الموسم الماضي علي يد النادي الأهلي.

الوداد المغربي، فيتو

المتوجين بدوري أبطال أفريقيا في القرن الحالي

2000 هارتس الغاني

2001 الأهلي المصري

2002 الزمالك المصري

2003 إنييمبا النيجيري

2004 إنيمبا النيجيري

2005 الأهلي

2006 الأهلي

2007 النجم الساحلي التونسي

2008 الأهلي

2009 مازيمبي الكونغولي

2010 مازيمبي الكونغولي

2011 الترجي التونسي

2012 الأهلي

2013 الأهلي

2014 وفاق سطيف الجزائري

2015 مازيمبي الكونغولي

2016 صن داونز الجنوب أفريقي

2017 الوداد المغربي

2018 الترجي التونسي

2019 الترجي التونسي

2020 الأهلي

2021 الأهلي

2022 الوداد المغربي

2023 الأهلي المصري

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