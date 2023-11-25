الأهلي في القمة والزمالك يحصد لقبا وحيدا.. تاريخ الفائزين بدوري أبطال أفريقيا في القرن الحالي
تعد بطولة دوري أبطال أفريقيا هي البطولة الأهم علي مستوي الأندية في القارة السمراء ويشارك في البطولة ما يقارب 58 فريقًا، حيث تضم البطولة الأندية صاحبة لقب الدوري في الدوريات الإفريقية بالإضافة إلي وصيف الدوري العام من أفضل 12 نادي في تصنيف الأندية الإفريقية.
ويحصل الفائز في البطولة على حق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وهي مسابقة متنافس عليها بين الأندية البطل من جميع الاتحادات القارية، وكذلك يتأهل الفائز باللقب ليواجه بطل كأس الكونفيدرالية الإفريقية في كأس السوبر الإفريقي في الموسم التالي.
وانطلق اليوم الجمعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023/2024 بفوز فريق بيراميدز المصري بهدف نظيف علي مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت علي ستاد الدفاع الجوي.
وشهد القرن الحالي تتويج 10 أندية بلقب دوري الأبطال ( ناديين مصريين، ناديين تونسيين، فريق مغربي، فريق جزائري، فريق كونغولي، فريق غاني، فريق جنوب أفريقي، فريق نيجيري ).
وفي التقرير التالي نعرض المتوجين ببطولة دوري أبطال أفريقيا خلال القرن الحالي:
النادي الأهلي المصري
استطاع النادي الأهلي الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا 9 مرات في القرن الحالي ليصل إلي اللقب رقم 11 في تاريخه، البداية كانت في 2001 امام صن داونز وعاد ليحقق اللقب في عام 2005 امام النجم الساحلي وفي عام 2006 حقق اللقب علي حساب الصفاقسي التونسي.
وفي عام 2007 خسر اللقب امام النجم الساحلي، وحقق اللقب في عام 2008 امام القطن الكاميروني، وحقق اللقب في عام 2012 امام الترجي التونسي من قلب رادس.
وعاد وحقق الللقب امام اورلاندو بيراتس الجنوب افريقي في عام 2013، وخسر اللقب اعوام 2017، 2018 امام الوداد والترجي علي الترتيب.
وفي عام 2020 حقق نهائي القرن امام الزمالك، وعام 2021 فاز باللقب علي حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.
وخسر اللقب امام الوداد في عام 2022، وفاز باللقب امام نفس الفريق عام 2023
الزمالك
اختفي الزمالك عن التتويج بالاميرة السمراء خلال القرن الحالي علي الرغم من انه ثاني أكثر نادي حقق اللقب خلال التاريخ وحقق البطولة خلال القرن الحالي في عام 2022 علي حساب الرجاء المغربي بهدف تامر عبدالحميد.
فيما خسر نهائيين الاول أمام صن داونز الجنوب أفريقي في عام 2016، ولقب أخر أمام الأهلي في عام 2020 في نهائي القرن.
هارتس الغاني
لم يظهر الفريق الغاني علي الساحة الافريقية خلال القرن الحالي سوي في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2000 علي حساب الترجي التونسي بنتيجة 4 - 3 في نتيجة اللقائين.
إنييمبا النيجيري
حقق إنيمبا النيجيري لقب دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي مرتين واختفي الاولي كانت علي حساب الاسماعيلي في عام 2003، وفي عام 2004 لي حساب النجم الساحلي التونسي.
النجم الساحلي التونسي
حقق النجم الساحلي اللقب مرة وحيدة خلال القرن الحالي عام 2007 علي حساب الأهلي وخسر اللقب مرتين عامن 2004 امام انيمبا النيجيري وفي عام 2005 امام الأهلي المصري
مازيمبي الكونغولي
حقق مازيمبي الكونغولي لقب دوري ابطال افريقيا في القرن الحالي 3مرات اعوام 2009، 2010، 2015.
وحقق المركز الثاني في كاس العالم للأندية 2010 بعد الخسارة امام انتر ميلان الإيطالي.
صن داونز الجنوب أفريقي
شهد القرن الحالي بزوغ نجم فريق صن داونز الجنوب أفريقي حيث وصل نهائي البطولة في 2001 وتلقي الخسارة من الأهلي وحقق نتائج ستظل في ذاكرة الجماهير الافريقية من ضمنها الفوز علي الاهلي المصري بخماسية نظيفة.
وتوج باللقب مرة وحيدة عام 2016 علي حساب الزمالك المصري من قلب القاهرة.
الترجي التونسي
سيطر الترجي التونسي علي القارة في تلك الفترة من خلال بلوغ خمس مرات نهائي المسابقة الإفريقية المرموقة أعوام 2010، 2011، 2012، 2018 و2019 ويعد الفوز الأهم على الأهلي 3-0 في مباراة الإياب النهائية للبطولة الإفريقية 2018.
أكد الترجي الرياضي التونسي هيمنته على كرة القدم الإفريقية بعد ستة أشهر، حيث وصل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بفوزه النهائي في الفوز 1-0 على الوداد والاحتفاظ بلقبه.
وحقق اللقب أعوام 2011، 2018، 2019.
وفاق سطيف الجزائري
لعب فريق وفاق سطيف الجزائري في المباراة النهائية مرة وحيده في عام 2014 وحقق اللقب أمام فريق فيتا كلوب الكونغولي بقاعدة الهدف خارج الديار حيث تعادل في الكونغو بهدفين لكل فريق وتعادل في الجزائر بهدف لكل فريق ليتوج بالنسخة الوحيدة خلال القرن الحالي تحت ولاية تدريبية للتونسي معين الشعباني مدير فني المصري البورسعيدي وسيراميكا كليواباترا السابق.
الوداد المغربي
وأثبت فريق الوداد المغربي نفسه وبقوة في القرن الحالي في بطولة دوري أبطال افريقيا وصل للنهائي 4 مرات وتوج بلقبين علي حساب النادي الأهلي الاول في عام 2017 والأخر في عام 2022 وخسر مؤخرا اللقب الموسم الماضي علي يد النادي الأهلي.
المتوجين بدوري أبطال أفريقيا في القرن الحالي
2000 هارتس الغاني
2001 الأهلي المصري
2002 الزمالك المصري
2003 إنييمبا النيجيري
2004 إنيمبا النيجيري
2005 الأهلي
2006 الأهلي
2007 النجم الساحلي التونسي
2008 الأهلي
2009 مازيمبي الكونغولي
2010 مازيمبي الكونغولي
2011 الترجي التونسي
2012 الأهلي
2013 الأهلي
2014 وفاق سطيف الجزائري
2015 مازيمبي الكونغولي
2016 صن داونز الجنوب أفريقي
2017 الوداد المغربي
2018 الترجي التونسي
2019 الترجي التونسي
2020 الأهلي
2021 الأهلي
2022 الوداد المغربي
2023 الأهلي المصري
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