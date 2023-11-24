مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز، أكد محمود فتح الله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن رغبته في مواجهة الأهلي، في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2023/2024.

وقال محمود فتح الله في تصريحات تلفزيونية لقناة النهار: "الفوز على مازيمبي بداية قوية في مشوارنا الإفريقي، قدرنا نكسب وسط غيابات كبيرة ولاعبين مؤثرين".

بيراميدز واجه مازيمبي في ظروف صعبة

وأضاف محمود فتح الله: "أغلب لاعبي الفريق الذين شاركوا اليوم أمام مازيمبي الكونغولي، شاركوا بعد عودتهم من الإصابة مباشرةً، وخوضنا المباراة بشكل مختلف ووسط تحديات كبيرة، لذلك فوز مهم لنا اليوم".

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وتابع محمود فتح الله: "أشكر جميع لاعبي بيراميدز على حماسهم وما قدموه أمام مازيمبي".

وأوضح: "نسعى في البطولة خطوة خطوة، وهدفنا الأول هو الصعود من المجموعة وهو هدف موقت ثم نفكر في حسم البطولة".

وشدد: "بيراميدز يقع وسط مجموعة صعبة جدًا، ومعنا فريقين قويين، لذلك نسعى لتخطى هذه الخطوة وسط صن داونز ومازيمبي".

وأتم: "بطولة دوري أبطال إفريقيا عايزة تركيز 100%، خاصًة وأنها أول مشاركة لـ بيراميدز، وسط أندية كبيرة شاركت من قبل، وأتمنى مواجهة الأهلي في المباراة النهائية، حتى تكون البطولة مصرية".

فريق بيراميدز، فيتو

تصريحات باتشيكو بعد الفوز على مازيمبي

قال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز: إنه يتوجه بالشكر لجميع لاعبيه وكل مسئولي الإدارة ومن يعملون في بيراميدز، جميعهم يستحقون التهنئة على الفوز المستحق واللعب بصورة ممتازة، والانتصار على فريق قوي بحجم مازيمبي صاحب التاريخ الكبير في دوري الأبطال.

وتابع: بيراميدز استحق بالفعل الفوز والثلاث نقاط وأرسل رسالة للجميع بأنه رغم مشاركته بأول مرة في دوري الأبطال إلا أنه موجود وقادر على منافسة الجميع ويسعى حاليا للعبور من دور المجموعات والمنافسة بعدها على اللقب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أنه يعمل على أن يسير خطوة خطوة في كل مباراة يخوضها والفريق يلعب بصورة ممتازة واللاعبون يسعون للفوز في جميع مبارياتهم وينفذون تعليمات الجهاز الفني، ومن الضروري تكرار نفس الأداء في المباريات المقبلة وما تزال هناك ٥ لقاءات أخرى لابد وأن يحقق فيها الفريق الفوز ويجمع أكبر عدد من النقاط ويؤكد بلوغه إلى الدور المقبل وبتواضع شديد.

وأشار بيراميدز فريق كبير وبالانتصار على مازيمبي يأخذ أول خطوة في البطولة القارية، ومن الرائع الانتصار وبأداء قوي على فريق سبق له الفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، وهو ما يدفع بيراميدز لأن يحصل على الثقة المطلوبة ويفوز في المباريات المقبلة ويواصل مشواره بكل قوة.

بيراميدز يعاني من الغيابات

وواصل: الفريق منذ الموسم الماضي يعاني من إصابات وغيابات عديدة وحاليا الفريق يعاني من إصابات قوية وبعناصر مهمة، ولكنه مدرب واقعي ويحترم المجموعة الموجودة التي تبذل قصارى جهدها في كل تدريب لتشارك وتقدم أفضل ما لديها، ويثق في كل اللاعبين وبإمكانهم تعويض الغيابات المؤثرة، وبالفعل وجود الغيابات كان سيمنح الجهاز الفني فرصة لمزيد من الخيارات والبدائل ولكن لابد من التعامل مع الأمر الواقع واللعب بكل قوة في كل مباراة يخوضها الفريق.

باتشيكو يشيد بعبدالله السعيد

وأشاد باتشيكو بالقائد عبد الله السعيد مؤكدا أنه لاعب جوكر ولا غنى عنه داخل الملعب، ونفس الأمر ينطبق على أحمد فتحي وشريف إكرامي وهم أكبر لاعبي الفريق والقدوة لبقية اللاعبين ووجودهم مهم في الفريق وينفذون التدريبات بمنتهى القوة وهم مثال لباقي لاعبي الفريق وسعيد بوجودهم في صفوف فريقه.