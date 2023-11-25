مهرجان أهداف، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا كبيرًا أمام موناكو بخماسية في الدوري الفرنسي

الدوري الفرنسي، نجح فريق باريس سان جيرمان في تحقيق فوز كبير على موناكو بخمسة أهداف مقابل هدفين في افتتاح الجولة 13 من الدوري الفرنسي على ملعب بارك دي برانس.

أهداف الشوط الأول

تقدم باريس سان جيرمان بالهدف الأول في الدقيقة 18 عن طريق البرتغالي جونوالو راموس.

وعادل فريق الإمارة موناكو النتيجة بهدف عن طريق الياباني مينامينو في الدقيقة 22.

ليحصل الفريق الباريسي على ركلة جزاء ترجمها مبابي لهدف ثان في الشوط الأول.

ومع اقتراب نهاية المباراة استطاع عثمان ديمبيلي إحراز الهدف الثالث لباريس سان جيرمان في الدقيقة 70، وعزز فيتور فيريرا الفوز في الدقيقة 72.

بينما أحرز لموناكو فولارين بالوجون في الدقيقة 75.

واختتم مهرجان الأهداف لباريس سان جيرمان راندال كولو مواني في الدقيقة 1+90.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان على النحو التالي:

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، موكيلي، سكريناير

خط الوسط: رويز، أوجارتي، فيريرا

خط الهجوم: ديمبيلي، مبابي، راموس

قائمة باريس سان جيرمان

واختار إنريكي 21 لاعبا للمباراة، وهم كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما، لوتيلييه، تيناس

الدفاع: حكيمي، لوكاس هيرنانديز، سكرينيار، موكيلي، كورزاوا

الوسط: فابيان رويز، سولير، أوجارتي، فيتينيا، دانيلو، باركولا، لي كانج، ندور

الهجوم: أسينسيو، مبابي، كولو مواني، عثمان ديمبلي، جونزالو راموس.

الاتحاد الأوروبي يغرم باريس سان جيرمان

غرمت لجنة المراقبة والأخلاق والانضباط في الاتحاد الأوروبي، باريس سان جيرمان، بمبلغ 98 ألف يورو، بسبب الأحداث التي وقعت على ملعبه خلال مباراة دوري أبطال أوروبا أمام ميلان.

Advertisements

عقوبات ضد باريس سان جيرمان

كما أصدرت الهيئة التأديبية، قرارًا بإغلاق جزئي لملعب باريس سان جيرمان خلال إحدى مباريات دوري أبطال أوروبا، على الرغم من تعليق هذه العقوبة وإخضاعها لفترة تجريبية مدتها عامين.

ويعود المبلغ إلى غرامة قدرها 75 ألف يورو لإشعال مواد نارية، و18 ألف يورو لإغلاق خطوط وسائل النقل العام، و5 آلاف لاقتحام الملعب.

وبسبب ما حدث في نفس المباراة، سيتعين على ميلان، دفع 20 ألف يورو لحوادث الجمهور، و3 آلاف يورو لإشعال ألعاب نارية.

وفي مباراة أخرى بدوري الأبطال بين أنتويرب وبورتو، تم تغريم النادي البلجيكي 20 ألف يورو بسبب حوادث الجماهير وإغلاق جزئي لملعبه خلال مباراته الأوروبية المقبلة.

كما عوقب بورتو بغرامة قدرها 35 ألفا و750 يورو بسبب مواد نارية.

وقرر اليويفا، تغريم سيلتك وأتلتيكو مدريد، جراء أعمال شغب وقعت في المباراة التي جمعت الفريقين في نفس الجولة، بإجمالي 29 ألف يورو.

وبالنسبة لأتلتيكو مدريد، تبلغ العقوبة 3 آلاف يورو لاستخدام ألعاب نارية، وتحذير من أي سلوك غير لائق من قبل الفريق.

وتم تغريم ريال سوسيداد بمبلغ 3 آلاف يورو بسبب قيام جماهيره بإشعال ألعاب نارية في المباراة التي أقيمت يوم 24 أكتوبر الماضي.