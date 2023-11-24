أخبار الرياضة اليوم.. كولر يعلن قائمة الأهلي.. صلاح يعترف بقوة السيتي.. وإصابة موديست وكريستو تضرب صفوف الأحمر

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة على الصعيدين المحلي والعالمي التي نشرها القسم الرياضي في فيتو، وجاء أبرزها كالتالي:

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه، استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني،في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها مساء غد السبت علي ملعب السلام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو

خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

والمستبعدون من المباراة هم: خالد عبد الفتاح وموديست ومحمود متولي وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول وكريستو ونيدفيد.

تعرض اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو لاعب النادي الأهلي للإصابة، في المباراة الودية التي أقيمت الأربعاء الماضي بين لاعبي المارد الأحمر، بمتابعة خاصة من الجهاز الفني في مران حضره محمود الخطيب رئيس النادي.

وخضع كريستو لأشعة صباح اليوم الجمعة، أثبتت إصابته بجذع في الرباط الداخلي للركبة نتيجة احتكاك قوي.

ومن المقرر أن يغيب مدة لا تقل عن 3 أسابيع، ومن ثم يعود لمواصلة التأهيل للعودة مجددا للتدريبات.

كشف النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول عن صعوبة المهمة أمام فريق مانشستر سيتي مؤكدا أن موقعة السبت ستكون صعبة أمام أقوى فريق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية وذلك في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لليفربول.

وأضاف: “لا أريد المقارنة مع فريقنا في الموسم الماضي مقارنة بالسيتي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية”.

وأكمل: "المواجهة أمام السيتي هي أصعب مباراة يمكن أن نلعبها منذ سنوات".

وتابع: "لدينا مجموعة رائعة واللاعبون يتمتعون بشخصيات جيدة جدا، إنهم يريدون فقط العمل بشكل جاد وتحقيق الأشياء الهامة وهو أمر جيد".

الزمالك، أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

دوري أبطال أفريقيا، حقق فريق بيراميدز فوزا هاما على مازيمبي الكونغولي بهدف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا وأقيم اللقاء على ستاد الدفاع الجوي.

ساد الهدوء مجريات الشوط الأول بين فريقي بيراميدز ومازيمبي حيث أصبحت الخطورة منعدمة.

وتبادل الفريقان الاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب.

وتصدى حارس مازيمبي لتسديدة ماييلي مهاجم بيراميدز في الدقيقة 41.

وخطف فاخري لاكاي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 54.

ليخطف بيراميدز أول 3 نقاط في مشواره في الاميرة السمراء هذا الموسم.

تعرض اللاعب الفرنسي موديست لاعب النادي الأهلي للإصابة، وغاب الفرنسي عن مران الفريق استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدا السبت، على ملعب السلام في الجولة الأولي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض موديست للإصابة في العضلة الضامة وأبلغ الجهاز الفني بعدم جاهزيته لخوض لقاء الغد.

وعلمت فيتو من مصدرها الخاص عن استبعاد موديست من قائمة مباراة الغد أمام ميدياما لحين شفائه التام، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والاطمئنان على حالته الصحية.