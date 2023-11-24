الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رياضة

قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع محمد صلاح وهالاند بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح وهالاند،
محمد صلاح وهالاند، فيتو

يلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت في قمة البريميرليج.

مباراة مانشستر سيتي وليفربول تشعل صراع بين النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم السيتيزن ومحمد صلاح جناح ليفربول وقائد المنتخب الوطني.  

ويقدم الثنائي صلاح وهالاند أداءً متميزا في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي من ناحية الأرقام والتأثير. 

وفي السطور التالية، نعرض أرقام الثنائي في الدوري الإنجليزي للموسم الحالي قبل موقعة ليفربول ومانشستر سيتي غدا السبت.  

محمد صلاح 

وجاءت أرقام محمد صلاح في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي كالتالي:

12 مباراة

1047 دقيقة

ساهم في 14 هدفا

سجل 10 أهداف

صنع 4 أهداف

يساهم بهدف كل 75 دقيقة. 

إيرلينج هالاند 

بينما جاءت أرقام إيرلينج هالاند كالتالي:

12 مباراة

1025 دقيقة

ساهم في 16 هدفا

سجل 13 هدفا

صنع 3 أهداف

يساهم بهدف كل 65 دقيقة

تاريخ مباريات ليفربول ضد مانشستر سيتي 

وتحمل تلك المواجهة الرقم 53 في تاريخ لقاءات الفريقين بالعصر الحديث للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي انطلق موسم 1992-1993، حيث يمتلك ليفربول الأفضلية في اللقاءات السابقة التي أقيمت بينهما بتحقيقه 21 فوزا مقابل 12 انتصارا لسيتي، فيما خيم التعادل على 19 مباراة.

وبصفة عامة، التقى الفريقان في 192 مباراة بجميع المسابقات المحلية والقارية، حيث حقق ليفربول 91 فوزا، مقابل 50 انتصارا لمانشستر سيتي، وتعادلا في 51 لقاءً.

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ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

مواعيد مباريات الجولة الـ 13 لبطولة الدوري الإنجليزي


السبت  25 نوفمبر

مانشستر سيتي ضد ليفربول.. 2:30 عصرا

شيفليد يونايتد ضد بورنموث.. 5:00 مساء

نوتنجهام فورست ضد برايتون.. 5:00 مساء

بيرنلي ضد وست هام …   5:00 مساء

لوتون تاون ضد كريستال بالاس  ..  5:00 مساء

نيوكاسل ضد تشيلسي..  5:00 مساء

برينتفورد ضد أرسنال.. 7:30 مساء

الأحد 26 نوفمبر

توتنهام ضد أستون فيلا.. 4:00 عصرا

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد.. 6:30 مساء

الإثنين  27 نوفمبر

فولهام ضد وولفرهامبتون.. 10:00 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 28 نقطة
2- ليفربول 27 نقطة
3- آرسنال 27 نقطة
4- توتنهام هوتسبير 26 نقطة
5- أستون فيلا 25 نقطة
6- مانشستر يونايتد 21 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 20 نقطة
8- برايتون 19 نقطة
9- وست هام يونايتد 17 نقطة
10- تشيلسي 16 نقطة
11- برينتفورد 16 نقطة
12- وولفرهامبتون 15 نقطة
13- كريستال بالاس 15 نقطة
14- نوتينغهام فورست 13 نقطة
15- فولهام 12 نقطة
16- بورنموث 9 نقاط
17- لوتون تاون 6 نقاط
18- شيفيلد يونايتد 5 نقاط
19- إيفرتون 4 نقاط  
20- بيرنلي 4 نقاط

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