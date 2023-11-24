صورة بألف كلمة، استقبال أسرة فلسطينية لابنتهم بعد عودتها من سجون الاحتلال

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، استقبل أهالي الأسرى الفلسطينيين أبناءهم المحررين من سجون الاحتلال بعد سنوات عديدة بالفرحة والابتهاج، على الرغم من الألم والمعاناة التي يتعرضون لها جراء العدوان الغاشم على قطاع غزة.

فرحة كبيرة بين أهالي الأسرى احتفالا بعودة أبنائهم

وفي فيديو نشرته القاهرة الإخبارية، ظهرت إحدى الأسرى الفلسطينيات التي تم الإفراج عنها اليوم ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل.

ووصلت مساء اليوم الجمعة حافلات الأسرى الفلسطينيين المحررين من سجن عوفر إلى بلدية بيتونيا بالضفة الغربية ضمن صفقة التبادل مع إسرائيل.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يظهر "الأسيرة المحررة مرح باكير من القدس المحتلة تعانق عائلتها، بعد الإفراج عنها بصفقة المقاومة".

وأشرف وفد أمني مصري اليوم الجمعة على عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي من سجن عوفر.

ونقلت القاهرة الإخبارية عن مصدر أمني مصري رفيع المستوى قوله: إن نجاح اليوم الأول للهدنة ونجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر.

صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل

ووجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا أمنيا مصريا يُسلم الأسرى الذين تسلمتهم القاهرة من الصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي.

وتابع الوفد الأمني المصري عملية استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بدأت إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن وصول سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس.

وفي السياق ذاته أكد مسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

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