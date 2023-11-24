بايدن يشكر الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة وصفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

توجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالشكر إلى الرئيس السيسي على التوصل إلى الهدنة في قطاع غزة وإتمام صفقة الأسرى.

بايدن يتحدث عن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

وأكد بايدن خلال حديثه على أنه عمل مع الرئيس السيسي على تنفيذ الهدنة في قطاع غزة ، مشيرا إلى أنها تمت بعمل دبلوماسي شاق.

وأضاف بايدن أن هذه الهدنة مجرد بداية ومرت بسلام، معربا عن سعادته بتنفيذ الهدنة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس .

وشدد الرئيس بايدن على أنه سيتم إطلاق سراح سيدتين أمريكيتين من قطاع غزة.

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وفي السياق ذاته وجهت الحكومة التايلاندية اليوم الجمعة، الشكر إلى مصر على دورها في إطلاق سراح الأسرى التايلانديين، خارج إطار صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وفي وقت سابق من اليوم ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن وفدا أمنيا مصريا يُسلم الأسرى الذين تسلمتهم القاهرة من الصليب الأحمر إلى الجانب الإسرائيلي.

ويتابع الوفد الأمني المصري عملية استلام الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أنه بدأت إجراءات الفحص الطبي لـ 13 إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني واحد استلمتهم مصر ضمن اتفاق الهدنة بين الاحتلال وحماس.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة تسلمت مصر 24 أسيرا إسرائيليا من الصليب الأحمر بعد تسلمهم من المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تمهيدا لتسليمهم إلى دولة الاحتلال.

وأكدت مصادر مطلعة لقناة «القاهرة الإخبارية»، استعداد منفذ رفح البري لاستقبال الأسرى الإسرائيليين بـ قطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي.

صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل

وكشفت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، عن وصول سيارات الإسعاف إلى قاعدة حتسريم الجوية في جنوب إسرائيل، حيث من المتوقع أن يصل الرهائن المفرج عنهم بموجب الصفقة مع حماس.

وفي السياق ذاته أكد مسؤولون من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه عند وصول الرهائن المحررين سيتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الهدنة الإنسانية في غزة، كشفت تقارير إعلامية عبرية، الخميس، عن الطريقة التي تستقبل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الذين ستفرج عنهم حماس غدا في صفقة تبادل الأسرى التي تمت بوساطة مصرية وقطرية.

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